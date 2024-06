Município da região conquista primeiro lugar no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreededora

Curitiba e Assaí conquistaram na noite de terça-feira (11) o primeiro lugar na etapa nacional do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). As duas cidades paranaenses foram reconhecidas por suas boas práticas de gestão pública em ambientes de negócios para micro e pequenas empresas. A cerimônia de premiação foi realizada em Brasília, e o Paraná foi o único estado com dois vencedores entre as dez categorias.

Curitiba venceu na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente com o projeto Curitiba Cidade Sustentável. Assaí conquistou o troféu na categoria Empreendedorismo na Escola com o projeto Assaí Tech – Empreendedorismo do Infantil ao Primeiro Emprego.

Além dos vencedores, o Paraná teve outras cidades finalistas: Jacarezinho na categoria Cidade Empreendedora, Foz do Iguaçu em Compras Governamentais, Cerro Azul em Empreendedorismo Rural, Bom Jesus do Sul em Governança Territorial, Ponta Grossa em Inclusão Produtiva, Francisco Beltrão em Sala do Empreendedor, Londrina em Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo e Pato Branco em Turismo e Identidade Territorial. Todas essas cidades foram premiadas na etapa regional realizada em abril.

Assaí, localizada no norte do Paraná, recebeu o primeiro prêmio da noite na categoria Empreendedorismo na Escola. O projeto Assaí Tech mobiliza professores e estudantes municipais e estaduais para fomentar a Tecnologia da Informação, com uma política de retenção de talentos focada em agregar valor ao cidadão e à iniciativa privada. O prefeito Michel Ângelo Bomtempo, representando Assaí, recebeu o troféu e discursou em nome dos vencedores, destacando a importância do trabalho de integração para levar tecnologia e inovação às escolas.

O prêmio nacional de Curitiba foi entregue ao presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e secretário municipal de Inteligência Artificial, Dario Paixão, que representou o prefeito Rafael Greca na cerimônia. Paixão ressaltou a importância do prêmio Sebrae para as práticas e soluções em sustentabilidade, mobilidade, meio ambiente e gestão pública atualmente implementadas em Curitiba. Ele destacou projetos inovadores como a Pirâmide Solar, terminais de transporte com painéis fotovoltaicos, iluminação pública em LED e coleta seletiva de lixo, entre outras iniciativas que têm ganhado reconhecimento nacional e internacional.