Governador participa do início das obras em Colégio Estadual de Sengés

Na última quinta-feira (06), o Colégio Estadual do Campo Professor Lauro Sangreman de Oliveira, situado no município de Sengés e que faz parte do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, celebrou o início das obras para a construção de sua nova unidade escolar. A cerimônia contou com a presença do Governador Carlos Massa Ratinho Junior e do Secretário da Educação Roni Miranda, além de alunos, pais, professores, membros da diretoria e autoridades locais.

O projeto, que recebe um investimento de R$ 11.802.879,99, visa proporcionar ao colégio fundado em 2000 uma estrutura moderna e confortável, adequada às necessidades atuais de ensino e aprendizado. A nova unidade escolar está projetada para oferecer ambientes aprimorados que favorecem tanto a educação quanto o bem-estar dos alunos e professores.

Durante o evento, diversas autoridades expressaram a importância desta obra para a comunidade escolar. O Governador Ratinho Junior destacou os esforços do governo estadual em melhorar a infraestrutura educacional no Paraná, enfatizando a relevância de investimentos contínuos na área da educação. O Secretário da Educação, Roni Miranda, reforçou o compromisso do governo com a qualidade do ensino e a criação de oportunidades para os estudantes.

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a entrega dos documentos aos alunos convocados para participar do programa Ganhando o Mundo. Este programa oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar um intercâmbio cultural e acadêmico, permitindo-lhes expandir seus horizontes e adquirir experiências valiosas no exterior. Os alunos selecionados receberam os documentos com entusiasmo, sob aplausos da comunidade presente.

A obra no Colégio Estadual do Campo Professor Lauro Sangreman de Oliveira é aguardada com grande expectativa pela comunidade escolar. A previsão é que a construção seja concluída em dezembro, marcando um novo capítulo na história da instituição. A nova estrutura promete não apenas melhorar as condições físicas do colégio, mas também influenciar positivamente a qualidade do ensino oferecido.

A cerimônia foi encerrada com discursos de otimismo e agradecimento por parte da comunidade. Pais, alunos e professores manifestaram sua gratidão pelo início das obras e expressaram esperança nas melhorias que estão por vir. A nova unidade escolar é vista como um passo significativo para o futuro da educação na região, proporcionando um ambiente mais propício ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.