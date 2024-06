Reinauguração do Parque Linear Leonardo von Linsingen marca momento de homenagem e revitalização em Jaguariaíva

Com um investimento de mais de R$ 3 milhões, a Prefeitura de Jaguariaíva realizou uma completa reforma e revitalização do parque. Fotos Divulgação

No último sábado, dia 8, o município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, celebrou a reinauguração do Parque Linear, agora batizado como Parque Linear Leonardo von Linsingen. Localizado na área central da cidade, o parque é reconhecido como um dos mais belos do interior do Paraná, e a recente revitalização reforça sua importância como ponto de lazer e referência urbanística.

O evento contou com a presença da prefeita Alcione Lemos, que destacou em seu discurso a importância do parque não só para o lazer, mas também como um símbolo de respeito e memória às vítimas da COVID-19. A cerimônia incluiu a inauguração do Memorial Bosque da Saudade, uma placa em homenagem às aproximadamente 180 pessoas do município que perderam a vida devido à pandemia. "Esta homenagem é uma forma de manter viva a memória daqueles que nos deixaram e reafirmar nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa comunidade", destacou a prefeita.

Esta homenagem é uma forma de manter viva a memória daqueles que nos deixaram e reafirmar nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa comunidade

O Parque Linear Leonardo von Linsingen, nomeado em homenagem ao ex-secretário do Meio Ambiente e Agropecuária, Leonardo von Linsingen, é um testemunho do seu legado. Leonardo era biólogo e botânico, conhecido por sua dedicação incansável ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável de Jaguariaíva. Durante a cerimônia, sua esposa Adriana Conceição Weiguert recebeu a homenagem em nome de Leonardo, emocionando os presentes com o reconhecimento do compromisso e paixão dele pela preservação ambiental.

Um dos destaques da revitalização é o Jardim das Sensações, uma área dedicada à plantação de ervas medicinais e hortaliças, proporcionando um espaço de interação sensorial e educativa para os visitantes. Este jardim não só embeleza o parque, mas também serve como uma ferramenta de aprendizado sobre a importância das plantas medicinais e da sustentabilidade.

Com um investimento de mais de R$ 3 milhões, a Prefeitura de Jaguariaíva realizou uma completa reforma e revitalização do parque, que agora se destaca ainda mais como um espaço de lazer ao ar livre e uma referência em infraestrutura urbanística. Localizado no centro da cidade, o parque atrai moradores e visitantes, oferecendo um ambiente agradável e bem-cuidado para todos.