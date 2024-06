Miss Jaguariaíva vence concurso estadual e vai representar o Brasil em competição internacional

No último sábado (08), uma jovem moradora de Jaguariaíva venceu o concurso de Miss Teenager Paraná 2024. Após conquistar mais este título em sua carreira, a jovem representará o Brasil em um concurso de nível internacional.

Anita Frizzanco Adão, nasceu no município de Jaguariaíva no dia 25 de setembro de 2006, onde recebeu diversos destaques por seu carisma e beleza, notáveis pela população. Diversos títulos fazem parte da sua carreira, que poderá ampliar seus horizontes, representando o Brasil em um concurso de beleza que está cada vez mais próximo.

Recentemente, Anita venceu o concurso de beleza Miss Teenager Paraná 2024, que se tornou mais uma de suas conquistas na área da beleza e do carisma. Durante toda a sua trajetória, a jovem se destacou em concursos municipais e estaduais, mas agora, poderá elevar o patamar de suas conquistas, tendo a oportunidade de vencer o Miss Teenager Universo, que será realizado na Guatemala entre os dias 21 e 28 de julho.

A Folha conversou com Anita, que contou sobre como entrou no ramo, que hoje, lhe proporcionou diversas conquistas. “Desde criança fui uma menina muito vaidosa e apaixonada por tudo que envolvesse esse ramo da beleza. O concurso de Miss aqui da cidade, sempre foi muito comentado, mas eu acompanhei mais de perto em 2022, que foi quando coloquei na minha cabeça a ideia de participar. Em 2023, eu atingi a idade mínima para me inscrever, que foi o meu primeiro contato com o mundo de concursos de beleza”, relata a jovem.

No ano de 2023, Anita se inscreveu no concurso Miss Jaguariaíva, onde venceu o concurso e também foi eleita como a Rainha do Rodeio do Festival Cultural. Neste mesmo ano, Anita também foi eleita como Embaixadora Turismo de Jaguariaíva 2023, em um concurso promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente (SETMA).

Após conquistar este título, Anita comenta que se aproximou mais do mundo da beleza, onde, no mesmo ano, conquistou um título de nível estadual. “Me apaixonei muito pelo mundo Miss, comecei a estudar sobre o assunto e assistir muitos concursos para aprender. Com isso, consegui me inscrever em dois concursos estaduais, onde um deles eu ganhei, o Miss Paraná Teen Popularidade”, acrescenta Anita.

No ano de 2024, Anita se inscreveu no concurso de Miss Teenager Paraná 2024, onde, após diversos preparos físicos e mentais, a jovem conquistou mais um título para sua coleção. “Quando me inscrevi para o Miss Teenager Paraná 2024, faltavam quatro meses para o concurso. Durante esse tempo, eu me dediquei e preparei muito e, por isso, fui tranquila para o concurso, pois sabia que tudo o que eu poderia ter feito, eu fiz”, ressalta a jovem.

Ainda em entrevista, Anita comenta sobre como se sente perante a oportunidade de representar sua nação em um concurso na área que tanto ama. “É uma grande responsabilidade representar meu país. Eu sei que estou preparada e tenho como objetivo principal honrar a oportunidade que Deus está me dando e dar orgulho a todos aqueles que torcem por mim.”

Com sua trajetória de sucesso e títulos conquistados, Anita levou o nome de Jaguariaíva a uma posição inédita em concursos de beleza, destacando-se no cenário estadual e tendo a oportunidade de conquistar mais um título, desta vez, em um patamar totalmente diferente, o nível internacional dos concursos de beleza.