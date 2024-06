Tragédia na PR-151: Caminhoneiro perde a vida em capotamento

Um trágico acidente na manhã desta sexta-feira (7) resultou na morte de um caminhoneiro de 26 anos na PR-151, entre Piraí do Sul e Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. O incidente ocorreu por volta das 5h15, no km 282 da rodovia, uma das mais importantes vias de ligação entre o Norte Pioneiro, os Campos Gerais e a capital, Curitiba.

Conforme informações fornecidas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, o trânsito está completamente interrompido no sentido Ponta Grossa. Às 9h54, a concessionária relatou um congestionamento que já somava seis quilômetros de fila. "O fluxo de veículos está sendo desviado por uma estrada de terra a 200 metros do local do acidente", informou a EPR Litoral Pioneiro.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) detalhou que o veículo trafegava no sentido Castro quando capotou, atravessando a pista e parando no sentido contrário. O caminhão, que possuía placas de Rio Branco do Sul, ficou totalmente destruído e o motorista faleceu no local.

Infelizmente, acidentes desse tipo têm se tornado cada vez mais frequentes, gerando interdições na PR-151 e BR 277. Essas rodovias são cruciais para a logística e o transporte de mercadorias, conectando importantes regiões do Paraná a Curitiba. A interrupção do tráfego não só causa transtornos aos motoristas, como também pode impactar a economia local e estadual.