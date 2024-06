Polícia prende homem que matou o pai da ex-namorada com várias facadas

A equipe da Polícia Civil de Sengés realizou a prisão de um homem suspeito de ter matado o sogro com golpes de faca. O crime aconteceu no dia 26 do mês passado no bairro Ouro Verde e o homem foi preso na tarde desta terça-feira (04).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, no dia 26 de maio um homem de 45 anos foi até a casa de sua ex-namorada, uma jovem de 19 anos, e realizou disparos de arma de fogo na direção da ex-sogra e do ex-cunhado que só não foram atingidos porque se esconderam atrás de alguns veículos.

Como não conseguiu acertar ninguém, o suspeito pegou o revólver e colocou na cabeça do ex-sogro obrigando o homem a entrar em seu carro. Em seguida, o indivíduo fugiu do local. A equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelo criminoso e a vítima, mas nenhum dos dois foram encontrados. Já no dia 27 de maio, familiares da vítima encontraram seu corpo em meio a uma plantação de pinus. Foi constatado que o homem foi morto com ao menos 14 facadas no peito e pescoço.

Um inquérito foi instaurado para investigar o crime e os investigadores conseguiram levantar o paradeiro do suspeito. Com isso, foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra o suspeito que estava armado e fugiu para uma mata após perceber a presença dos policiais. Porém, depois o homem acabou se entregando. Ele foi preso e levado para cadeia pública onde permanece a disposição da Justiça.

Em depoimento, a ex-namorada do suspeito disse que o homem agiu por vingança devido ela ter terminado o relacionamento depois de descobrir que ele era casado.

A ação contou com apoio de agentes da Polícia Civil de Arapoti, Jaguariaíva e Ponta Grossa.