Prefeitura de Arapoti entrega kits escolares para alunos da Rede Municipal

A prefeitura municipal de Arapoti, por meio da secretaria municipal de Educação, está realizando nesta semana a entrega de kits escolares para os alunos que frequentam a Rede Municipal de Ensino.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os kits contam com jaquetas, mochilas, estojos e squeezes (Garrafas). Ainda conforme foi divulgado pela prefeitura, serão contemplados com os kits mais de 2,6 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino. “Só em jaquetas são mais de 2,6 mil, todas acolchoadas para reforçar os agasalhos das nossas crianças durante este período de inverno”, destacou o prefeito Irani Barros.

Além do prefeito, também estão acompanhando as entregas dos Kits o vice-prefeito Jan Roelof Pot, e a secretária de Educação, Mayara. Os primeiros alunos a receberem os kits são estudantes da Escola Municipal Telêmaco Carneiro.

A prefeitura ainda destaca que, além dos materiais que estão sendo entregues agora, os estudantes da Rede Municipal de Ensino já receberam o uniforme escolar completo que conta com calça, camiseta, blusa entre outros objetos. Também foram distribuídos materiais escolares para todo o ano letivo. “Seguimos investindo em Educação para nossas crianças, pois isso significa investir em um futuro de qualidade para os nossos pequenos estudantes”, destacou o prefeito Irani.