Governador anuncia R$ 12 milhões em investimentos para Arapoti

Na semana passada, o prefeito de Arapoti, Irani Barros, acompanhado pelo vice-prefeito Jan Pot, conhecido como Potinho, foi recebido no gabinete do governador Ratinho Júnior para anunciar um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 12 milhões. Os recursos são destinados a diversas obras e melhorias no município, abrangendo áreas como infraestrutura, lazer e serviços sociais.

O prefeito Irani Barros detalhou que a maior parte do investimento será destinada à pavimentação da Vila Romana, onde o atual calçamento de poliedro será substituído por asfalto, melhorando significativamente as condições de tráfego e a qualidade de vida dos moradores. Além disso, os recursos contemplam a construção de um novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Central e a aquisição de novos veículos para a frota de máquinas pesadas do município.

Outro destaque do pacote de investimentos é a construção de três quadras sintéticas do programa "Meu Campinho". As quadras, viabilizadas por emendas parlamentares dos deputados Alexandre Curi, Mauro Moraes e Moacyr Fadel, serão distribuídas em locais estratégicos: o novo Lago do Aratinga, o Estádio Bianor Nunes e o distrito de Calógeras, promovendo o esporte e o lazer em diferentes pontos da cidade.

Entre os projetos contemplados está também a revitalização da Avenida Telêmaco Carneiro. A via será totalmente modernizada, com o objetivo de valorizar o centro da cidade, melhorar o aspecto urbanístico e oferecer uma nova opção de lazer e entretenimento para a população. Esta obra é vista como um passo importante para o desenvolvimento urbano de Arapoti.

“O dinheiro para a realização dessas obras já está na conta, os projetos estão assinados e os processos de licitação em andamento. Agora é apenas uma questão de aguardar o trâmite legal para concretizar esses sonhos da população, como a pavimentação aguardada há muito tempo pelos moradores da Vila Romana”, afirmou o prefeito Irani Barros.

Durante a reunião, o prefeito de Arapoti presenteou o governador Ratinho Júnior e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, com kits de mel produzido na cidade. O produto é um dos destaques de Arapoti, conhecida como a "Capital do Mel", e recentemente esteve em exposição na maior feira de negócios da América, realizada no Canadá.

O governador Ratinho Júnior, por sua vez, ressaltou a importância da parceria entre o governo do Estado e o município de Arapoti, garantindo apoio contínuo para o desenvolvimento local. O secretário Sandro Alex também participou do encontro, anunciando que outras conquistas ainda estão por vir, reforçando o compromisso com a infraestrutura e a logística da região.

Os investimentos anunciados são vistos como um avanço significativo para Arapoti, abrangendo melhorias essenciais para a infraestrutura urbana, o desenvolvimento social e a oferta de lazer. A previsão é de que as obras iniciem em breve, após a conclusão dos processos de licitação, trazendo benefícios diretos para a comunidade.

A confirmação desses investimentos reflete o trabalho conjunto entre os governos municipal e estadual e o empenho dos parlamentares envolvidos, visando promover o progresso e o bem-estar dos moradores de Arapoti.