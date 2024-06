Prefeito de Arapoti se reúne com Ratinho Junior e Sandro Alex

O prefeito Irani Barros está cumprindo uma agenda de compromissos em Curitiba. Nesta terça-feira (28), o chefe do Executivo de Arapoti foi recebido pelo governador Ratinho Junior e pelo secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O encontro aconteceu no gabinete de Ratinho Junior onde o prefeito, o governador e o secretário Sandro Alex falaram sobre investimentos e melhorias para o município de Arapoti. “Com as parcerias certas, o município cresce e os investimentos chegam. Nossa agenda de compromissos em Curitiba foi produtiva onde estivemos reunidos com o governador Ratinho Junior e com o secretário Sandro Alex, além do deputado Alexandre Curi. Vem grandes investimentos por aí”, comentou o prefeito.

Durante a viagem, o prefeito também esteve reunido com o presidente da Investe Paraná, Eduardo Bekin.