Prefeitura de Arapoti dá início a “Operação Inverno 2024”

Nos próximos dias, a cidade se prepara para enfrentar uma queda drástica nas temperaturas. Em resposta a essa mudança climática, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, inicia esta semana a Operação Inverno, uma iniciativa destinada a reforçar e ampliar o atendimento às pessoas em situação de rua durante o período de frio intenso.

O principal objetivo da Operação Inverno é garantir que as pessoas em situação de rua recebam o suporte necessário para enfrentar as baixas temperaturas com segurança e dignidade. Entre as medidas implementadas, destaca-se o Plantão Social, um serviço de atendimento emergencial que funcionará através do WhatsApp pelo número (43) 3512 3186.

A Secretaria de Assistência Social orienta a população a utilizar este serviço sempre que presenciar alguém em situação de rua e em condições de vulnerabilidade devido ao frio. Para acionar o Plantão Social, basta entrar em contato com o fone/Whatsapp através do número (43) 3512-3186. Esse simples gesto pode ser crucial para a proteção e bem-estar das pessoas mais vulneráveis.

Além do Plantão Social, a Operação Inverno inclui a intensificação de rondas realizadas pelas equipes de assistência social, que irão percorrer as áreas da cidade com maior incidência de pessoas em situação de rua. Essas rondas têm o intuito de identificar e abordar indivíduos que necessitem de auxílio, oferecendo-lhes abrigo e outros recursos essenciais.

A Prefeitura destaca que as ações previstas na Operação Inverno são realizadas em parceria com diversas organizações não governamentais e voluntários, que têm um papel fundamental na execução das atividades e na ampliação da capacidade de atendimento. Entre os serviços oferecidos estão a distribuição de cobertores, roupas quentes e alimentos, além da disponibilização de espaços seguros para pernoite.

A Operação Inverno é uma resposta direta às necessidades emergenciais causadas pelo frio extremo e visa proteger as pessoas mais vulneráveis da cidade. A colaboração da comunidade é essencial para o sucesso dessa iniciativa. Por isso, a Secretaria de Assistência Social reforça o apelo para que todos estejam atentos e ajudem a divulgar o Plantão Social, utilizando o número (43) 3512 3186 ou o link do WhatsApp.

A mobilização conjunta entre poder público, organizações sociais e cidadãos é vista como uma estratégia crucial para enfrentar os desafios impostos pelo inverno rigoroso, assegurando que nenhum cidadão seja deixado desamparado durante este período.