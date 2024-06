Prefeitura de Jaguariaíva intensifica combate à dengue com mutirão e ações educativas

A Prefeitura de Jaguariaíva, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), tem redobrado os esforços no combate à dengue. No último sábado, 25 de maio, um mutirão foi realizado nos bairros Primavera e Santa Cecília, áreas identificadas com maior incidência da doença. A ação teve como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue.

Durante o mutirão, mais de 1200 imóveis foram visitados pelos agentes de saúde. Destes, 909 foram acessados e vistoriados, enquanto 344 estavam fechados no momento da inspeção. Os agentes de saúde realizaram a identificação e eliminação de focos do mosquito, além de orientar os moradores sobre a importância de manter seus quintais e terrenos limpos e livres de qualquer objeto que possa acumular água.

Paralelamente ao mutirão, a SEMUS também intensificou suas ações educativas. Foram ministradas novas palestras preventivas no Colégio José de Anchieta, onde os alunos receberam orientações sobre as medidas de prevenção contra o Aedes aegypti. As palestras abordaram temas como a importância de eliminar depósitos de água parada, o descarte adequado de lixo e a identificação de possíveis criadouros do mosquito nas residências.

Essas iniciativas fazem parte de um conjunto de ações contínuas desenvolvidas pela Prefeitura de Jaguariaíva para combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado, o município registrou 378 casos confirmados da doença, o que reforça a necessidade de medidas preventivas rigorosas.

A SEMUS destaca a importância da participação da comunidade no combate à dengue. A colaboração dos moradores é fundamental para a eliminação dos criadouros do mosquito, especialmente em um período de aumento de casos como o que Jaguariaíva está enfrentando. A orientação é para que todos façam sua parte, mantendo seus quintais limpos, descartando o lixo de maneira correta e evitando qualquer tipo de depósito de água parada, onde o mosquito pode se reproduzir.

A Prefeitura de Jaguariaíva continuará a realizar mutirões e ações educativas, além de monitorar a situação epidemiológica do município. A SEMUS reforça o alerta para que a população mantenha a vigilância constante e adote todas as medidas de prevenção recomendadas, contribuindo assim para a redução dos casos de dengue na cidade.

Com a intensificação das ações de combate e prevenção, a Prefeitura espera minimizar a propagação do Aedes aegypti e, consequentemente, reduzir o número de casos de dengue, protegendo a saúde da população de Jaguariaíva.