Igreja Metodista de Wenceslau Braz celebra 30 anos com culto especial comemorativo

No próximo sábado, dia 23 de setembro, a comunidade da Igreja Metodista de Wenceslau Braz se reunirá em um evento especial para comemorar seus 30 anos de história. O culto especial acontecerá a partir das 19h30 no templo sede e promete ser um momento de celebração à família e reflexão dos momentos atuais.

A Igreja Metodista de Wenceslau Braz, uma das mais tradicionais na comunidade evangélica da cidade é liderada pelo Pastor Marcos Antonio Bella, que em nome de toda a Igreja, faz o convite especial com a expectativa de um culto inspirador.

Para o culto comemorativo é esperado a presença de pastores e membros de outras denominações religiosas da cidade e também de outros municípios da região, além de autoridades governamentais.

Além disso, a ocasião contará com a presença do Bispo da Igreja Metodista, Fernando Cesar Monteiro. O Bispo Monteiro, que também é o presidente da Sexta Região Eclesiástica abrangendo os estados do Paraná e Santa Catarina, e presidente do Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina e Caribe (CIEMAL), representa uma figura de grande destaque na denominação e trará uma mensagem de fé especial ao culto comemorativo.

O culto comemorativo será aberto a todos e a comunidade é convidada a participar e compartilhar desse momento especial. Espera-se que seja uma noite repleta de louvores, a participação do coral Metodista, reflexões espirituais e testemunhos emocionantes.

O templo Metodista está localizado na Rua Nova Iorque, número 58, na Vila Formosa.