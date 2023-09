Prefeitura de Jaguariaíva entrega nova Praça Pastor Joel Pereira

A prefeitura municipal de Jaguariaíva segue trabalhando para deixar a cidade cada vez mais bonita e organizada promovendo assim mais qualidade de vida a população. Uma das áreas que vem recebendo intervenções por parte da administração municipal são as praças da cidade.

Na semana passada, mais uma praça que estava em obras teve os trabalhos concluídos e foi entregue a população. A prefeita Alcione Lemos promoveu a entrega oficial da Praça Pastor Joel Pereira, que fica situada ao Bosque da Saúde.

A cerimônia, que teve a presença de diversas autoridades do município e da população, ainda contou com uma homenagem ao pastor com a proclamação de um discurso realizada por Joelma, filha de Joel Pereira.

Além da inauguração da praça, a prefeita Alcione Lemos ainda realizou na semana passada a entrega de vários trechos de ruas calçadas ou pavimentadas pelo programa “Pavimentação em Ação”. A iniciativa tem um investimento de R$ 30 milhões e prevê o calçamento de quase a totalidade das ruas de Jaguariaíva.