Com apoio do Estado, Maria Helena investe R$ 4 milhões em pavimentação de diversas ruas

Um edital encaminhado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid) à Prefeitura de Maria Helena, na região Noroeste, autoriza o início de obras de pavimentação de diversas ruas do município. No total, serão investidos R$ 4 milhões, liberados via operação de crédito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM).

O projeto prevê a pavimentação de 17.589,59 metros quadrados e inclui terraplenagem, implantação de base, sub-base, revestimento, meio fio, rede de drenagem de águas pluviais e sarjeta, além de serviços de urbanização e da sinalização de trânsito.

“O Governo do Estado é o grande parceiro de todos os municípios do Paraná. O objetivo do governador Ratinho Junior é transformar a vida das pessoas, independentemente se vivem em cidades grandes, médias ou pequenas. Essa é mais uma obra em favor da população”, afirmou o secretário da pasta, Eduardo Pimentel.

A obra será realizada nas ruas Piquiri (entre Bom Sucesso e Piedade), Bom Sucesso, (entre Progresso e Piquiri), São Marinho (entre a Avenida Paraná e a Rua Glória), Rua Olímpia (entre Santa Efigênia e Riachuelo), Guajovira (trecho1, entre Ipiranga e Guaíra), Ipiranga (entre Formosa e Consolação), Guajovira (trecho 2, entre Rolândia e Tiradentes), Tiradentes (trecho 1, entre Guajovira e Consolação), Bela Aliança (entre Campo Mourão e Rolândia), Glória (entre Campo Mourão e Rolândia), Santa Efigênia (trecho 1, entre Campo Mourão e Rolândia), Santa Efigênia (trecho 2, entre Tiradentes e Anchieta), Tiradentes (trecho 2, entre Santa Efigênia e Voluntários da Pátria) e Voluntários da Pátria (entre Campo Mourão e Anchieta).

MAIS OBRAS–Maria Helena tem outras cinco obras em andamento, realizadas com recursos autorizados pela Secretaria das Cidades. Quatro dessas iniciativas são via Programa de Transferência Voluntária da Secid (PTV), que dispensa a devolução dos recursos ao Tesouro do Estado. Com 21% já executados, a cidade terá, em breve, um Barracão Feira, com espaço reservado à comercialização, sala térmica, sanitários convencionais e para pessoas com deficiência e jardim. Nessa obra, o total investido é de R$ 377,9 mil.

O recapeamento asfáltico de 11.268,75 metros quadrados das ruas Piedade, Progresso, Piedade, Guaíra, Ipiranga, Olímpia e da Avenida da República atingiu 89% de conclusão. A obra é realizada com o investimento de R$ 917,5 mil (pelo PTV). Ao mesmo tempo, a prefeitura já deu início ao processo licitatório para revitalização da Praça Padre Herve Marie Sauliou, com a intervenção chegando a 2.179,55 metros quadrados. Outra obra já autorizada para licitação é a da implantação de unidade Meu Campinho, que receberá investimento de R$ 230 mil, também a fundo perdido.

A prefeitura executa, ainda, com o apoio do Governo do Estado, uma revitalização no sistema de iluminação pública, com a substituição de luminárias tradicionais por outras, a LED, mais eficientes e mais econômicas.

São 668 unidades a serem implantadas com o investimento de R$ 548 mil nas seguintes vias: avenidas da República e Maria Helena; ruas Adalberto Girroto, Anchieta, Bandeirantes, Bela Aliança, Bom Sucesso, Campo Mourão, Cerro Azul, Cuiabá, Consolação, Espírito Santo, Formosa, Glória, Guaíra, Guajovira, Guarapuava, Guarita, Iguatemi, Ipê, Ipiranga, Marialva, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Olímpia, Onélia Beltrame Cabreli, Piauí, Piedade, Pinheiro, Piquiri, Progresso, Riachuelo, Rio de Janeiro, Rolândia, Roraima, São Martinho, Santa Efigênia, São Paulo, Tarumã, Tibagi, Tietê, Tiradentes, 25 de Julho e Voluntários da Pátria.