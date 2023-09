Construção da nova ponte da Ilha dos Valadares, em Paranaguá, está em andamento

Foto: Reprodução/Secom Paraná

“Uma ponte é um sonho de mais de 40 anos e vai mudar a vida de quem mora aqui", diz Zeca Martins. Foto: Valdelino Pontes/Secid



TRANSFORMAÇÃO– Para o mestre Zeca Martins, a possibilidade de aumentar o fluxo de turistas só vai ajudar. Ele, que está entre os responsáveis pela continuidade de uma das mais importantes manifestações folclóricas do Paraná (o Fandango), tanto pela produção de instrumentos de acordo com as tradições caiçaras quanto pela participação em grupos culturais, considera que a novidade tem potencial para melhorar a vida dos moradores.

“Quando vim para cá, fazia e vendia pequenos barcos para ganhar a vida, além de carreto atravessando o Rio Itiberê. Muita coisa já mudou. Agora, vivo do meu artesanato. Com movimento maior, as vendas vão melhorar”, conclui o artesão.

PARCERIA– Além desta obra, o Governo do Estado já autorizou diversas transferências de recursos para Paranaguá. No momento, também há quatro ações em execução, todas com recursos do Programa de Transferência Voluntária da Secid. Uma delas, no valor de R$ 2.113.377,49, é para a revitalização da Praça Thomas Sheehan, no Bairro Rocio e já está 76% pronta.

Outro repasse viabiliza a implantação de unidade Meu Campinho, na Praça Rosa Maria Alboitt Ramos, no bairro Serraria do Rocha e que já conta com 17% de execução. Um terceiro projeto garante a compra de um automóvel para a administração municipal, no valor de R$ 99.528,00, e já está liberado para licitação.