O MEDO DE OLHAR PARA AS PESSOAS

No artigo da semana passada conhecemos a Técnica Olhos de Lince, voltada para desenvolver a habilidade de olhar para as pessoas enquanto nos comunicamos, mas por que muitas pessoas têm esse medo de olhar para o outro, um gesto tão comum que se torna um monstro temido? Vamos entender.

Da mesma forma que o olhar gera empatia, ele também causa uma certa confusão quando nos olham mas não dizem nada e se aquele medo do julgamento das pessoas já existe na hora de falar em público imagina se, para piorar, nos deparamos com 200 pessoas sentadas em silêncio todas olhando para você, sem saber o que estão pensando ou se aqueles olhares são de rejeição, julgamento, análise, admiração, olhares irônicos, maldosos, enfim...o mistério de não saber o que as pessoas pensam ao nos olhar faz com que nasça esse medo de ser olhado e como nosso cérebro não gosta de conflitos ele prefere evitar os olhares do que ficar na dúvida sobre o que eles significam.

Isso se agrava quando a pessoa já tem uma dose de insegurança com ela mesma, seja com seu corpo, com sua voz ou com o conteúdo que ela precisa comunicar, com certeza esse desejo de “não olhem para mim” se torna ainda maior, porém como não podemos pedir para as pessoas para que elas parem de olhar e apenas ouçam, o monstro só vai ficando cada vez maior.

É nesse momento que temos que tomar uma decisão: Encarar aqueles olhares e seguir em frente ou evitar a todo custo e ficar o tempo todo se desviando deles? Geralmente a segunda opção é a mais escolhida é justamente aí que começa o problema. É que ao não olhar, você está passando exatamente o contrário do que deseja, está passando insegurança, falta de conhecimento, porque se você conhece bem sobre um assunto não há porque ter vergonha, passa a sensação de falta de credibilidade, afinal, você confia em alguém te conta uma coisa importante, mas não consegue te olhar nos olhos? Provavelmente não, ou ficará com o pé atrás, o público sente exatamente o mesmo. E se além de não manter contato visual com as pessoas, você ainda ficar olhando para baixo o tempo todo, a sua linguagem corporal não falha e vai mandar claramente a mensagem que você é uma pessoa tímida, insegura e que está morrendo de medo.

Já o benefício de olhar para as pessoas é que você consegue mantê-las mais atentas ao que você diz e o foco se torna muito maior no seu conteúdo, a falta de contato visual gera dispersão do público. Lembra na escola quando os alunos estavam bagunçando, todo mundo conversando, dando risada enquanto o professor passava a tarefa no quadro, mas de repente o professor não diz nada, apenas para de escrever e olha para trás, imediatamente os alunos começam a se calar e a bagunça diminui. Por que isso acontece? Porque quando há contato visual, tendemos a voltar para a realidade e o nível de dispersão diminui, por isso um professor enquanto dá a sua aula, precisa evitar ficar olhando mais para o livro, para o quadro do que para os alunos durante uma explicação, o contato visual é importante, numa apresentação de um trabalho ou projeto onde você esteja usando slides ou mostrando algum produto, não se deve ficar olhando para os slides enquanto explica, mas sim para as pessoas e até mesmo quando falamos para uma câmera, na gravação de um vídeo por exemplo, o olhar deve ser para a lente da câmera e assim as pessoas que assistem ficam mais interessadas do que num vídeo onde a pessoa olha para baixo ou para outro lugar.

Você já conversou com alguém que estava usando óculos escuro? Não dá uma sensação ruim, a pessoa passa a impressão de arrogância ou prepotência? Um simples gesto e muitas informações são transmitidas.

Existem alguns profissionais de oratória que ensinam, para quem tem medo de falar em público, que você tem que olhar acima da cabeça das pessoas, não olhar para os olhos de ninguém, porque após um a dois metros de distância as pessoas já não conseguem definir se você realmente está olhando para elas ou não, então você poderia olhar acima da cabeça delas ou numa linha no horizonte e evitaria o nervosismo por se sentir olhado, porém o mais indicado, que é o que eu ensino aos meus alunos de oratória, é que quanto mais você se sentir confortável ao olhar e ser olhado pelas pessoas, mais natural você será.

Todo medo é bom, pois ele evita que sejamos imprudentes, o problema do medo está quando ele impede que você realize seus planos, trabalhos ou vontades, aprenda a dominar as habilidades que hoje tem medo e com certeza você mudará o jogo, estar no controle da situação é muito melhor que ser refém dela.

