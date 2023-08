TÉCNICA MÃOS PODEROSAS

Você já deve ter ouvido falar na importância da linguagem corporal e do poder daqueles que dominam a arte de ler expressões faciais e corporais, mas talvez nunca aprendeu os segredos dessa habilidade, então agora você vai conhecer a Técnica das Mãos Poderosas.

Após essa técnica sua comunicação estará em outro nível, desde sempre a comunicação não verbal era necessária para a sobrevivência, fosse nas cavernas ou numa grande metrópole a expressão corporal demonstra o sentimento das pessoas, o corpo não mente, enquanto as palavras transmitem informações verbais, a linguagem corporal complementa e enriquece a comunicação ao transmitir sinais não-verbais e emoções internas.

Você pode ter uma voz linda, dicção perfeita, falar o português corretamente, mas se sua linguagem corporal não for interessante o público vai ficar entediado e não vai entender 100% do que você tem para dizer, quando eu digo público, falo de uma, duas ou muitas pessoas, porque somos animais que usam o movimento para se comunicar e a parte do corpo que mais utilizamos para expressar sentimentos e ilustrar nossa fala, com certeza são as mãos, desde um aperto de mão ao se encontrar até o tchau na hora de ir embora a mão tem sua importância, sem falar que usamos as mãos para dar ênfase em alguma palavra, para apontar uma direção, para mostrar decepção, vitória, ansiedade, acredito que todo sentimento que existe tem seus gestos importantes. Por isso a comunicação não verbal é mais importante que a comunicação verbal.

Desde a antiguidade as mãos são usadas para demonstrar confiança e passar boas impressões, começamos pelo APERTO DE MÃO: Na época em que ainda não existiam armas de fogo as batalhas eram através de espadas, punhais ou seja, bem de perto e uma das estratégias para atacar o inimigo era dizer que se rendia, fazia uma proposta de paz, jogavam as espadas, mas como as roupas tinham mangas compridas, para ter certeza que não existia nenhuma punhal ou faca escondida ali nas mangas, davam-se as mãos e chacoalhavam forte para certificar que não tinha nada ali, dessa forma verificava que realmente a pessoa estava com boas intenções e com desejo de paz e amizade, podendo ser considerada alguém de confiança e assim nasce o aperto de mão, claro que também existem outras versões para a origem desse gesto universal, alguns deles até com uma linha mais divina. E com o tempo o aperto de mão teve algumas variações, basicamente existem 3 tipos de apertos de mão, o frouxo, o esmaga ossos e o ideal.

O frouxo é aquele que a pessoa estende a mão de forma leve e quando você aperta parece que a mão está solta do resto do corpo, não tem firmeza e é estranho receber um aperto de mãos assim, essa característica transmite insegurança ou subordinação, horrível para quem quer convencer alguém.

O esmaga ossos, é o extremo oposto do frouxo, é literalmente um aperto que esmaga os ossos das mãos e quase machuca a outra pessoa, essa característica transmite arrogância e grosseria, nada indicado se você faz isso com um chefe ou alguém que acabou de conhecer.

O ideal é aquele aperto de mãos, onde palmas e dedos se tocam, um firme balançar para cima e para baixo, contato visual enquanto aperta as mãos de forma controlada e com força moderada.

Agora vamos entender como passar maior credibilidade para as pessoas enquanto você fala, sempre deixe visível a palma da mão, nosso cérebro entende de forma subconsciente que o fato de ver a palma da mão da outra pessoa significa que ela não tem nada a esconder, afinal quando você esconde algo, as palmas das mãos ficam ocultas ou apontadas para o chão.

Ao apontar ou chamar alguém apontando o dedo, prefira fazer o movimento com as palmas das mãos voltadas para cima e não para baixo, parece um detalhe bobo, mas pode ter certeza que faz toda diferença entre você passar uma boa ou má impressão.

Quando estiver conversando, use os gestos das mãos para enfatizar as palavras, porém cuidado com os excessos, seus movimentos devem ficar entre o queixo e a cintura, evite gesticular com as mãos acima da cabeça ou abaixo da cintura, quando mais você mantiver os movimentos na linha dos olhos da outra pessoa, mas ela prestará atenção e assim será mais fácil passar a sua mensagem ou convencer ela de alguma ideia que deseja transmitir.

Sugiro que leia e estude os livros: “O Corpo Fala” e “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, vai descobrir poderes incríveis que estão literalmente, nas suas mãos.

Siga Rodrigo Monsil no Instagram: @rodrigomonsil