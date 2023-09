TÉCNICA OLHOS DE LINCE

Durante a comunicação entre duas pessoas ou num grupo o olhar é a ferramenta mais necessária do que até mesmo as palavras que serão usadas, nessa técnica vamos desenvolver essa habilidade.

O Lince é um felino com excelente capacidade de visão, escolhi esse lindo animal para nomear essa técnica onde vamos falar da importância do olhar e porque é necessário ter contato visual com as pessoas durante um processo de comunicação.

Para muita gente essa é uma situação desafiadora, principalmente para quem é muito tímido ter que olhar para os olhos das pessoas enquanto fala é um verdadeiro teste de fogo. Mas com essa técnica você vai entender, que olhar para as pessoas não é tão ruim quanto parece e pode te ajudar a eliminar o nervosismo, por mais contraditório que isso pareça e também vai aprender como deve ser o olhar para que transmita credibilidade, imponha respeito e prenda a atenção dos outros.

O poder da troca de olhar é tão grande que se você for para outra cidade e ninguém te olhar nos olhos enquanto passa pela rua, provavelmente chegará a conclusão que naquela cidade o povo é frio, porém se vai pra algum lugar onde você passa na rua e as pessoas te olham, com um leve sorriso no rosto, mesmo que não falem com você a impressão será de um povo acolhedor e muito simpático, o mesmo ocorre no processo de comunicação, a impressão que terão de você depende de como olha para elas.

Sem contar que o olhar humaniza o processo, o seu cérebro entende que ao olhar e ser olhado existe conexão, existe rapport(entenda melhor no artigo da semana passada), isso é tão impressionante que até quando nosso cachorro fica nos olhando fixamente, temos a impressão que ele nos entende e que está se comunicando, tamanha a importância que nosso cérebro dá ao gesto de olhar e quem já não se encantou ou se assustou ao olhar para um quadro e ter a sensação que ele realmente estava te observando, chegando ter a impressão que os olhos te acompanhavam, não adianta, é como um imã, se você olha para alguém e alguém te olha, alguma conexão vai existir. Anote essas 3 dicas para melhorar sua habilidade de olhar para as pessoas enquanto faça.

1- Para começar você vai imaginar o público dividido em quatro partes e vai olhar alternadamente para cada uma dessas partes, cada vez que você olhar para um desses quadrados imaginários você vai olhar nos olhos de 1 ou duas pessoas em cada grupo.

2- Nunca mais cometa o erro de ficar olhando para uma pessoa ou um grupo o tempo todo, existem pessoas que começam a falar e quando encontram alguém que está interessado no assunto ela trava e fica falando o tempo todo olhando para aquela pessoa apenas ou para aquele grupo de amigos que estão mais receptivos, não faça isso por dois motivos: primeiro você estará constrangendo aquela pessoa, segundo que você quebra o rapport com o restante do público, não se esqueça que falar em público é falar para o público, não é um bate papo de boteco.

3- Essa dica é para você treinar no dia a dia, lembre-se que isso aqui é o bastidor é aqui que você vai praticar todos os acertos e erros e se familiarizar com a comunicação em todos os seus aspectos. Quando estiver andando pela rua, passeando no shopping, ou até mesmo na fila do banco, gere contato visual, lembre-se da frase: “Queixo para Frente”, quando estamos tímidos colocamos a testa para frente e encolhemos o queixo o que faz com que olhemos para baixo, ao caminhar pela rua ou se movimentar em público, coloque o queixo para frente de forma sutil, queixo para frente não é nariz empinado, é você olhar para frente passando confiança ao caminhar, e quando passar por alguém olhe para a pessoa, mas lembre-se: olhar não é encarar, a duração de um olhar normal deve ser entre 1 a dois segundos, mais do que isso passa a ser constrangedor e pode te causar problemas, então olhe, se a pessoa retribuir o olhar e você sentir confiança cumprimente ou esboce um leve sorriso, além de se acostumar com o contato visual, vai diminuir a sua timidez e ainda estará praticando a técnica do rapport, os primeiros dias podem parecer estranhos e até desconfortáveis, mas vai ser acostumar com isso e quanto mais praticar mais isso será incorporado aos seus novos hábitos, e então falar em público e olhar para pessoas, sem julgamento e constrangimento será normal como respirar ou falar.

Os olhos são as janelas da alma, supere seus bloqueios de olhar e ser olhado, permita essa troca de energia e vai perceber que é um desafio prazeroso, ninguém é tão velho que não possa aprender algo novo ou tão novo que não possa ensinar algo. No próximo artigo vou explicar de forma mais detalhada o motivo que leva as pessoas a desenvolverem essa fobia, te espero semana que vem.

