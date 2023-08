TÉCNICA DA MULETA-FALAR EM PÚBLICO

Essa é uma das minhas técnicas favoritas, apesar desse nome estranho, é uma técnica muito utilizada por comunicadores no mundo todo, se você tem medo ou vergonha de falar em público a Técnica da Muleta pode te ajudar.

Primeiro quero te fazer uma pergunta que parece óbvia, qual é a primeira coisa que você pensa quando imagina uma muleta, para que serve uma muleta?

Provavelmente você pensou em coisas como: um apoio, um acessório para caminhar melhor, um suporte, uma forma de melhorar o processo de seguir numa direção. Muito bem, todas essas respostas estão certas, uma muleta é um objeto utilizado de apoio para pessoas que tem alguma dificuldade de locomoção, dessa forma conseguem deixar o movimento mais fluido através de um ou mais apoios.

Essa é a função da muleta no sentido literal da palavra, mas qual o significado dela dentro da comunicação e da oratória?

Assim como a função original da muleta é ser um apoio, na comunicação a muleta também serve como um apoio físico através de um objeto que esteja em nossas mãos, parece um pouco confuso, mas vamos analisar os detalhes:

No primeiro artigo que escrevi disse que ninguém tem medo de falar em público, mas sim, medo do julgamento das pessoas que estão nos assistindo e esse medo surge por insegurança em ser o centro das atenções, muitas pessoas não gostam de ser o centro das atenções e quando percebem que tem muita gente olhando para ela e esperando algo, surgem aqueles sintomas de nervosismo, tremedeira e pânico, mas tem algo que faz esses sintomas diminuírem que é a divisão da atenção, por isso que na escola preferimos, fazer trabalhos em grupo do que sozinhos, já que dessa forma a atenção da plateia não estará apenas em mim, mas dividida entre outras pessoas que estão ali na frente. Seria ótimo se tivéssemos sempre alguém conosco para ajudar a dividir o centro das atenções numa apresentação, mas nem sempre isso é possível e você terá que enfrentar a plateia sozinho, talvez num palco, com luzes, microfone na mão e um silencio assustador de todos esperando a sua fala, o cenário perfeito para um mini infarto por causa do nervosismo.

Porém tem um jeito de você enganar o cérebro para que ele não se sinta tão acuado quando você precisar ficar sozinho na frente das pessoas, é aqui que entra a Técnica da Muleta que consiste em usar algum objeto nas mãos enquanto fala e se apresenta, e mesmo não sendo uma pessoa o cérebro sente que agora a atenção já não está mais só em você, mas dividido entre você e o objeto segurado, que pode ser uma folha de papel, uma caneta, um apresentador de slides ou até mesmo o próprio microfone.

Um exemplo dessa técnica em ação é o apresentador Roberto Cabrini onde, na maioria de suas reportagens e entrevistas, está com uma caneta em suas mãos, em momento nenhum ele usa a caneta para escrever, mas fica com ela gesticulando e até trocando de mão, até hoje talvez você nunca tinha percebido isso, mas agora que sabe vai começar observar que essa técnica é mais usada do que a gente imagina, além desse caso temos o Faustão, que sempre segura uma ficha ou pequeno papel nas mãos, aliás ele já disse em algumas entrevistas que é tímido, o que não impede de ser um excelente apresentador, mostrando que timidez não tem nada a ver com dificuldade de falar em público, mas esse é assunto para um próximo artigo, voltamos à Técnica da Muleta...

Então toda vez que precisar falar em público e sentir insegurança, pegue uma caneta e entre com ela nas mãos, porém cuidado para que esse objeto não se torne totalmente o centro das atenções, ficar trocando de mão toda hora, ou apertando o botão da caneta fazendo aquele click click pode surtir efeito contrário e então, em vez de te ajudar a ficar mais relaxado, vai acabar com sua apresentação, pois irão prestar mais atenção no jeito que você fica apertando a caneta sem parar, do que na mensagem que está sendo transmitida.

O segredo de falar em público é entender que menos é mais e equilíbrio é a chave do sucesso, tudo em excesso faz mal, se vai usar a Técnica da Muleta escolha apenas 1 objeto e que não seja colorido ou estranho demais; uma caneta ou uma folha dobrada ao meio são exemplos de muletas que sempre funcionam e não colocarão você em maus lençóis, faça a experiência e depois lembre-se de compartilhar com a gente como foi.

Siga Rodrigo Monsil no Instagram: @rodrigomonsil