COMO CAUSAR UMA BOA IMPRESSÃO?

Um segredo guardado a 7 chaves, pois em mãos erradas o Rapport pode se tornar uma máquina de manipulação, porém como sei que você está aqui para seu crescimento pessoal e profissional, essa ferramenta estará em boas mãos e você fará ótimo proveito dela para o bem.

Rapport é uma palavra de origem francesa do termo “rapporter” significando trazer de volta e na comunicação é utilizada como uma técnica para criar sintonia e conexão com outra pessoa, observando comportamento, jeito de falar, se movimentar quais traços podem ser, sutilmente, copiados gerando uma espécie de um bug no cérebro dela que passa a ver você como uma pessoa mais interessante e começa ter mais sintonia como o que tem para dizer. Essa técnica pode ser usada durante palestras, por recrutadores em entrevistas de emprego, na arte da sedução para conquistar ou ganhar mais atenção de alguém, o rapport também ajuda fazer novos amigos.

Enfim, rapport é como se fosse mágica, mas assim como na mágica é preciso treinar, saber o momento certo de usar e não exagerar na dose, senão você corre o risco de ter o efeito contrário e a pessoa passar a ter ainda mais aversão a você. Feitas as considerações essenciais, vamos a ferramenta:

Quando duas pessoas se gostam, sejam amigos, namorados, sócios ou dois desconhecidos que estão se vendo pela primeira vez, tendem a procurar pontos em comum entre elas, prova disso é que casais que estão a muito tempo juntos, começam a gostar de coisas parecidas e em muitos casos, até as falas e brincadeiras são parecidas, é quando dizemos que o casal tem sintonia, já conheceu alguém assim?

Isso acontece porque somos animais que vivemos em comunidade e comunidade é estar em comum, gostamos de quem se parece com a gente e chamamos isso de “tribos” como um grupo de roqueiros, de jogadores de futebol, de apaixonadas por algum artista famoso, enfim as pessoas se aproximam de quem se parece com elas. Já viu alguém bocejando e sentiu vontade de bocejar também? São os neurônios espelho criando similaridades(rapport) de forma natural.

Por outro lado, tendemos a nos afastar e rejeitar grupos ou pessoas que agem muito diferente ou não gostam das mesmas coisas que nós, por isso vemos pessoas que amam apenas um determinado ritmo de música, odiar outro estilo totalmente oposto, isso acontece de forma consciente e outras vezes de forma inconsciente, mas a parte legal de tudo isso é que podemos aprender como criar situações de similaridade de maneira proposital. Causar aquela primeira boa impressão, se você é vendedor por exemplo, a última coisa que deseja é que esse cliente não vá com a sua cara ou sinta antipatia por você e isso já aconteceu com todo mundo, de ser atendido por alguém, e por mais que a pessoa seja bem educada não gostamos do atendimento e preferimos sair da loja ou comprar de outro vendedor, o que aconteceu foi falta de rapport, falta de empatia, isso acontece o tempo todo com todas as pessoas, se você sabe o que fazer e o que não fazer para causar uma boa impressão, já estará vários passos na frente das outras pessoas e sua comunicação será muito melhor se quem está do outro lado, te vê como uma pessoa, legal, interessante e confiável. Entendeu agora porque essa ferramenta foi guardada a sete chaves por tanto tempo? Ela muda todo o jogo de percepção que os outros têm da gente.

Vamos praticar então... Quando estiver falando com uma pessoa que fala mais rápido ou muito alto, comece a falar mais lentamente e um pouco mais baixo e observe que ela tende a desacelerar e diminuir o tom de voz também, ou seja, você está criando rapport e determinando o ritmo da conversa, criando uma sintonia de maneira artificial, porque você está fazendo aquilo de maneira pensada e consciente. Quando alguém estiver empolgado falando de um assunto, pergunte mais sobre aquilo e acene levemente com a cabeça como se estivesse afirmando e mantenha um leve sorriso no rosto, você vai criar maior empatia e boa impressão. Você também pode espelhar movimentos e gestos, mas a dica importante é: Faça espelhamento de gestos pequenos, por exemplo você percebeu que ela inclinou a cabeça enquanto fala, incline levemente a cabeça também, ela cruzou os braços, você pode cruzar as pernas ou cruzar os braços de um jeito mais sutil. Percebeu que ela usa várias vezes uma determinada palavra, no meio da conversa você pode uma ou duas vezes usar essa palavra também.

Em resumo para criar uma boa primeira impressão você precisa ser parecido com aquela pessoa, por isso copiar algumas palavras, gestos, movimentos, tom de voz, faz com que os neurônios espelho dela sintam maior conexão com você de maneira inconsciente, é o que dizemos quando o “santo não bateu” ou “não gostei da energia dessa pessoa”, foi falta de rapport, se você dominar essa técnica verá portas se abrindo e oportunidades cada vez maiores na sua frente. Aprenda, desenvolva e desfrute.

Siga Rodrigo Monsil no Instagram: @rodrigomonsil