Jaguariaíva garante continuidade dos serviços do Siate no município e região

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da prefeita Alcione Lemos, aderiu ao termo de cooperação que assegura a continuidade dos atendimentos do Siate no município de na região. A reunião para selar o acordo aconteceu na última segunda-feira (11).

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a prefeita Alcione Lemos assinou o Termo de Cooperação junto a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Segurança Pública para continuidade dos serviços realizados pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), do Corpo de Bombeiros.

Com isso, os serviços prestados pelas equipes de socorro a pacientes do município e da região, visto que o Siate também atende casos e emergências e acidentes em rodovias, segue em operação no município de Jaguariaíva.

Além da prefeita Alcione Lemos, o encontro ainda contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Amália Cristina Alves, e o comandante do Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva, subtenente Paulo Sérgio Gualdezi.

Durante a reunião, também foi firmado o Plano de Trabalho para operacionalização do Siate com o objetivo de que as equipes atuem no atendimento pré-hospitalar no que diz respeito ao cuidado do trauma. Ainda foi acordado a atuação conjunta das equipes do Siate junto ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em atendimento a vítimas.

A prefeita Alcione comentou a consquista. “O termo de cooperação é mais uma ação da administração municipal, proporcionando segurança ao município quanto à manutenção do Siate e renovação da frota, sempre em busca do melhor para todos”, disse.