Nova subestação da Copel já atende 45 mil domicílios no Norte Pioneiro

O governo do estado do Paraná segue realizando investimentos na região do Norte Pioneiro, inclusive, por meio de autarquias como as companhias Copel e Sanepar, por exemplo, que investem em obras para melhorar a qualidade de vida da população.

Na região de Joaquim Távora, a Copel realizou recentemente um investimento milionário para promover mais qualidade na distribuição de energia. Com a construção de uma nova subestação que recebeu R$ 28 milhões em investimentos, cerca de 45 mil domicílios já estão sendo atendidos pela unidade.

A estrutura fica situada próximo a saída do município para Santo Antônio da Platina e opera em 138 mil volts. A tecnologia utilizada é a mesma de outras subestações como as de Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos.

De acordo com a Copel, o objetivo da obra foi disponibilizar mais energia para o município contribuindo assim com o crescimento da região, além de promover mais qualidade no fornecimento de eletricidade para casas, comércios, industrias e propriedades rurais.

Conforme explica o superintendente de engenharia de expansão da Copel, Edison Ribeiro, a obra vai atender a nova demanda que vem crescendo na região. “A primeira contribuição importante desta obra é o acréscimo de 41MVA (megavolts-ampères) ao sistema de distribuição, ou seja, aumenta nossa capacidade de transformação e entrega de energia aos municípios da região”, explica o engenheiro.

Além das vantagens relacionadas a capacidade de atender uma demanda maior de usuários, a nova estação também vai contribuir com a redução dos casos de desligamentos e quedas de energia. “A entrada em operação da nova subestação nos permite integrar circuitos, criando redundâncias e aumentando as possibilidades de alimentação a cada área atendida”, detalha Ribeiro.

Ainda na região do Norte Pioneiro, a Copel também tem realizado investimentos em Santo Antônio da Platina e em energia Solar no município de Bandeirantes.