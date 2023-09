Asfalto Novo, Vida Nova: governador libera mais R$ 34 milhões para oito municípios

Mais R$ 34 milhões foram liberados pelo Governo do Estado para oito municípios por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. Os investimentos serão usados para pavimentação das vias urbanas ainda em leito natural, construção de calçadas com acessibilidade e instalação de iluminação em LED. As autorizações para os repasses foram assinadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (12).

Os recursos serão destinados aos municípios de Floraí, Virmond, Ibema, Bom Sucesso do Sul, Boa Esperança do Iguaçu, Itaúna do Sul, Diamante do Norte e Indianópolis, que vão aplicar, juntos, uma contrapartida de cerca de R$ 730 mil.

O programa Asfalto Novo, Vida Nova é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cidades, da Assembleia Legislativa e das administrações municipais, que tem como objetivo acabar com as ruas de chão batido em todos os municípios de até 25 mil habitantes do Estado até 2025. Nesta primeira fase do programa, em que são atendidas cidades que têm até 7 mil moradores, o investimento total será de R$ 577 milhões.

“Estamos pavimentando todas as cidades com até 7 mil habitantes nesta primeira fase. Além do asfalto, tem toda a infraestrutura e a instalação da iluminação LED que traz economia e deixa a cidade mais bonita e segura. É uma parceria importante entre Governo do Estado, Assembleia e prefeituras”, disse o governador.

Para acessar os recursos, os municípios apresentam ao Governo do Estado seus projetos com suas necessidades, que são analisadas pelo Paranacidade. Além do asfaltamento de todas as ruas dos municípios, o programa prevê instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, paisagismo, sinalização e arborização.

O secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, destacou a importância do investimento para os pequenos municípios. “São cidades pequenas que sozinhas não teriam como fazer um investimento desse de uma só vez. Só hoje mais de R$ 34 milhões de reais para oito prefeituras”, afirmou.

DIAMANTE DO NORTE– A cidade que vai receber o maior repasse é Diamante do Norte, no Noroeste. O Governo do Estado investirá R$ 5,8 milhões no município de 5,2 mil habitantes, sendo quase R$ 5 milhões para pavimentação e cerca de R$ 840 mil para iluminação. “Hoje é um dia histórico para Diamante do Norte que vai propiciar muita coisa boa para nossa cidade”, destacou o prefeito Eliel dos Santos Correia.

FLORAÍ– Também no Noroeste, Floraí, de 4,8 mil habitantes, receberá do Governo do Estado R$ 868 mil para instalação de iluminação em LED em toda a área urbana do município. A prefeitura, como contrapartida, vai investir R$ 221 mil. “Só quero parabenizar o governo Ratinho Junior por estar pensando nos municípios com menos de 7 mil habitantes, mostrando seu viés municipalista”, destacou a prefeita Edna Contin.

INDIANÓPOLIS– Para Indianópolis, também no Noroeste, o Executivo liberou R$ 4,9 milhões para acabar com as ruas de chão batido no município e mais R$ 435 mil para instalação de iluminação. “É um programa muito importante que vai trazer muitos benefícios para a comunidade. Indianópolis terá 100% das ruas asfaltadas”, comemorou o prefeito Juliano Trevisan Cordeiro.

ITAÚNA DO SUL– Ainda no Noroeste, Itaúna do Sul deve pavimentar todas as ruas da área urbana recebendo R$ 4,8 milhões do Governo do Estado. O município vai investir R$ 114 mil como contrapartida para instalação de lâmpadas LED na cidade. “Com chuva é lama, com sol é poeira. O cidadão sofre muito. Com o asfalto vai ter mais qualidade de vida para a população”, garantiu o prefeito Gilson José de Gois.

VIRMOND– Na região Centro-Sul do Estado, Virmond, de 3,8 mil habitantes, receberá um repasse de R$ 5 milhões e dará uma contrapartida de R$ 190 mil para asfaltar as ruas da cidade. “Neste projeto nós estamos atendendo principalmente os bairros menos favorecidos. Serão aproximadamente 2.500 metros de asfalto. Uma transformação para o nosso município”, afirmou o prefeito Neimar Granoski.

IBEMA– Para Ibema, também no Centro-Sul, o aporte do Governo do Estado será de R$ 4,8 milhões, recursos que serão usados para pavimentação. “Quem ganha é o cidadão. E nós, como administração, ficamos felizes por poder realizar o sonho das pessoas”, disse a prefeita Viviane Comiran.