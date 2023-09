Mulher é morta pelo ex-marido enquanto ia pedir ajuda na delegacia

Uma mulher foi brutalmente assassinada por seu ex-marido na manhã da segunda-feira (11) no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, a vítima foi identificada como Márcia Mendonça, de 38 anos. Conforme relatos de familiares da vítima, a mulher conviveu com o homem e o casal teve três filhos até que acabaram se separando. Porém, o homem não aceitava o fim do relacionamento e constantemente fazia ameaças contra a vida da vítima.

Nesta segunda-feira as ameaças teriam se intensificado e Márcia resolveu procurar a delegacia da Polícia Civil em busca de ajuda, mas quando chegou percebeu que o local ainda estava fechado. Ainda conforme os relatos, por volta das 09h00 o ex-marido avistou Márcia nas proximidades da delegacia e partiu para cima da mulher desferindo vários golpes com uma faca fazendo com que a mulher morresse no local.

Após matar Márcia, o suspeito ainda teria tentado cometer suicídio utilizando a mesma faca com que agrediu a mulher, mas ele foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Jacarezinho.

O caso deve ser investigado.