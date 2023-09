Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro é finalista do Prêmio Nacional de Inovação

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), responsáveis pela organização do Plano Nacional de Inovação (PNI), anunciaram os finalistas da 8ª edição do PNI. A região do Norte Pioneiro está entre os seis indicados.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, a premiação será entregue no dia 26 de setembro em evento programado para acontecer na cidade de São Paulo.

Entre os seis finalistas paranaenses está o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI). O programa foi criado em 2016 e tem como objetivo transformar a região em referência sustentável no fomento ao empreendedorismo, tecnologia e inovação, criando oportunidades para atrair novos investimentos desenvolvendo assim a economia local.

Entre as cidades participantes do projeto SIRI estão Wenceslau braz, Jaboti, Ibaiti, Siqueira Campos, Joaquim Távora, Carlópolis, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará, Andirá e Bandeirantes.

Além do SRI do Norte Pioneiro, também representam o Paraná a Tecnospeed, Aker Solutions, Bioma da Inovação de Maringá, Sistema Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná e Ecossistema de Inovação de Curitiba, do Vale do Pinhão. Nesta edição, o PNI recebeu um total de mais de 3 mil inscrições.

Ainda de acordo com a organização do prêmio, os vencedores irão receber uma imersão em ecossistema de inovação promovida pela CNI, além de uma bolsa para o curso de educação executiva promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Com presença confirmada na grande final do prêmio, o SRI do Norte Pioneiro busca repetir a conquista da 7ª edição do PNI realizada no ano passado quando foi o grande vencedor.