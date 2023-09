Colisão entre carro e caminhonete deixa criança em estado grave

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do domingo (10) em Jaboti, no Norte Pioneiro, deixou quatro pessoas feridas e, entre elas, uma criança em estado grave.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h30 na rodovia PR-960 próximo ao entroncamento com a PR-272 e envolveu um automóvel VW/Gol e uma caminhonete Toyota Hilux. Os dois veículos transitavam pela pista sem sentido contrário quando acabaram se envolvendo em uma colisão frontal.

Quatro pessoas que estavam no Gol tiveram ferimentos e foram socorridas, entre elas, uma criança de cinco anos que teve ferimentos considerados graves sendo encaminhada posteriormente para Santa Casa de Jacarezinho. Já o condutor da caminhonete foi submetido ao teste do etilômetro o qual apontou 0,90 mg/l de álcool em seu sangue. Ele foi preso e encaminhado à