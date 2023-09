Morte precoce de jovem causa comoção em Wenceslau Braz

A morte precoce de uma jovem causou comoção entre moradores do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, nesta terça-feira (05).

De acordo com as informações divulgadas pelo radialista Claret Coutinho, a jovem de 24 anos começou a passar mal após se alimentar. Gabriele chegou a ser levada ao Hospital de Caridade São Sebastião, mas não teria resistido e chegado a unidade de Saúde já sem vida sendo então confirmado seu óbito. Já alguns familiares relatam que a jovem chegou ao hospital com vida e morreu no local. Até o momento, as causas da morte não foram oficialmente confirmadas.

A morte da jovem que era casada e tinha um bebê de apenas dois meses causou comoção nas redes sociais. Amigos e familiares descreveram Gabriele como uma jovem alegre e trabalhadora dedicada a família que vinha constituindo junto ao seu esposo.

O velório aconteceu nesta terça-feira com sepultamento as 17h00 no cemitério do município.

A Folha deseja condolências aos amigos e familiares de Gabriele.