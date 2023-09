Carro capota e idoso fica ferido em Tomazina

Um homem de 73 anos ficou ferido após capotar o automóvel que ele dirigia. O acidente foi registrado na noite da última sexta-feira (01) no município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 na PR-272. O idoso conduzia um automóvel GM/Classic no sentido Tomazina a Pinhalão quando na altura do km 63 acabou perdendo o controle da direção e o veículo capotou ficando as margens da rodovia.

Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local para prestar socorro a vítima. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital de Tomazina para receber atendimento médico. Seu quadro clínico não foi divulgado.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.