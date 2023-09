Receita Federal suspende atendimento em três municípios do Norte Pioneiro

A Receita Federal anunciou, por meio de publicação no diário Oficial da União nesta quarta-feira (30), que irá suspender os atendimentos em 12 agências nos estados do Paraná e Santa Catarina. A medida afeta três agências no Norte Pioneiro.

Conforme a publicação, a suspensão das atividades acontece devido a falta de servidores. Ainda conforme as justificativas, o órgão vem encontrando dificuldades em repor o quadro de funcionários públicos.

Ainda conforme a Receita Federal, um dos fatores que levaram a escolha das unidades que teriam os atendimentos suspensos foi a redução constante no número de atendimento presenciais.

Inicialmente, a previsão é de que a suspensão das atividades nas 12 cidades seja temporária começando a partir desta quinta-feira (01) até o dia 31 de dezembro de 2024.

Na região do Norte Pioneiro, serão suspensos os atendimentos nas agências dos municípios de Cornélio Procópio, Ibaiti e Jacarezinho. Para os cidadãos que utilizavam as agências da Receita em Cornélio e Jacarezinho, o atendimento presencial passa a ser realizado na cidade de Londrina, enquanto quem utilizava a unidade de Ibaiti deve procurar o posto da Receita de Ponta Grossa.

Uma alternativa para tornar a situação mais prática é utilizar o atendimento virtual da Receita através do link https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco.