Novo convênio de R$ 2,2 milhões viabiliza pavimentação em três bairros de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, no Sul do Estado, recebeu nesta semana o edital de homologação que autoriza o início das obras de pavimentação de diversas vias em três bairros. A liberação acontece via operação de crédito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM). O investimento é de R$ 2.276.747,86.

Para o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, a transformação na vida das pessoas acontece também com melhorias das condições de tráfego. “Ruas asfaltadas com projetos de qualidade, oferecem diversos ganhos à comunidade. Conforto, segurança, facilidades no transporte de pessoas e de mercadorias estão entre os ganhos que alcançam a todos. Ao liberar recursos cumprimos a missão da Secretaria das Cidades, dada pelo governador Ratinho Junior, que é investir em todas as cidades do Paraná”, afirmou.

O edital representa o início imediato da pavimentação de uma área de 10.526,66 m² em ruas dos bairros Alto, Passa Três e Campo do Gado. As obras incluirão a execução de serviços preliminares, terraplenagem, implantação de rede de drenagem de águas pluviais, base, sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, além de serviços de urbanização e sinalização de trânsito.

O conjunto de ações contempla as ruas José Batista, da Rua Professor Luiz José Lauer até o seu final; rua Professora Ivone Ferreira, entre as ruas Jacob Fuchs e Alfredo Gaertner; Rua Antônio Lourenço, entre Jacob Fuchs e Alfredo Gaertner; Rua Alvino Schelbauer, entre Julio Paluch e Palmira Becker; Rua Julio Paluch, entre Alvino Schelbauer e Celso Antonio Henning; Pedro Ruthes, entre Professora Lydia Cominiski e Teodoro Baggio; e Rua Francisco José Lang, entre Oito de Dezembro e Elysio Amantino Von Linsingen.

“Estamos avançando em pavimentação. É o Paraná e Rio Negro fazendo história e transformando a realidade das pessoas”, afirmou o prefeito James Karson Valério.

MAIS AÇÕES– A Prefeitura de Rio Negro tem outro projeto de pavimentação com o apoio do Governo do Estado e recursos autorizados via Secretaria das Cidades. Com investimento de R$ 1.805.378,91, também pelo SFM, já foram iniciadas as obras de pavimentação de 8.838 m² em ruas do bairro Bom Jesus (ruas João Alfredo Kuhl, Professora Zaide Ferreira Maluta e Evaristo Martins).

Desde janeiro de 2019, a parceria entre Governo e Prefeitura viabilizou a conclusão de outras nove ações que beneficiam a população da cidade. São quatro projetos de pavimentação e cinco de aquisição de veículos ou equipamentos rodoviários, todos pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid, quando não há a necessidade de devolução dos recursos. Somados, os investimentos chegam a R$ 5.706.496,44.