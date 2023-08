Apae de W. Braz realiza atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Na semana passada, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, desenvolveu entre os dias 21 ao dia 28 diversas atividades com o intuito de sensibilizar a comunidade para a importância e valorização das pessoas com deficiência intelectual e múltipla realizando atividades recreativas e passeios interativos com os alunos.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem o objetivo de promover a inclusão e a conscientização da sociedade a respeito dos direitos da pessoa com deficiência além de também expor os desafios que elas sofrem ao decorrer de suas vidas.

O tema deste ano foi “Conectar e Somar para Construir Inclusão” mostrando que a Era Digital está sendo muito influente na sociedade devido aos meios de comunicação interpessoal que disponibilizam as pessoas deficientes a capacidade de se comunicar e interagir com diversos tipos de usuários na internet, além de fazer com que elas tenham mais conhecimento a respeito dos seus direitos como portadores de deficiências intelectuais e múltiplas, assim criando a capacidade de unir as pessoas e fazendo com que elas criem uma conexão em prol da construção da inclusão tanto na internet quanto na vida real.

As equipes da APAE de Wenceslau Braz desenvolveram ações com o intuito de sensibilizar a população local sobre a importância e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Para isso, foi realizada uma passeata que contou com a participação da comunidade brasense, além de entrevistas com pais de alunos que receberam alta da escola, alunos incluídos no ensino comum e alunos que estudam na Escola Especial e que estão esperando para entrar no mercado de trabalho.

Também foi realizada uma missa na escola com a participação dos alunos, suas famílias e da comunidade local. A associação ainda levou os alunos para passeios que tinham como objetivo a interação dos estudantes com a comunidade local visitando o Country Club, no sítio do Sr. Teixeira (membro da diretoria executiva), no Barracão Mega Eventos e uma degustação de sorvetes na Casa do Açaí.