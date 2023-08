Adolescente é alvo de tentativa de homicídio e leva tiro na barriga

Um adolescente de 16 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio registrada no último sábado (26). A ocorrência foi registrada no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado após uma pessoa dar entrada no Pronto Socorro municipal com ferimento causado por disparo de arma de fogo. Diante da situação, os agentes foram a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a equipe médica, os agentes foram informados que a vítima apresentava um ferimento no abdômen causado por um disparo de arma de fogo. Em contato com o menor, este passou a relatar que foi até o bairro Gonzaga levar sua namorada em casa e, quando voltava, ao passar pela Via Floriano Ávila Sanches um veículo Fiat Pálio de cor vermelha se aproximou e um homem realizou alguns disparos sendo que um deles o atingiu.

Diante do quadro clínico do paciente, foi necessário lhe transferir para Santa Casa de Jacarezinho para receber atendimento médico especializado.

A equipe policial ainda realizou diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição o atirador não havia sido encontrado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190.