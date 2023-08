Com apoio do Estado, Prefeitura de São João vai construir complexo esportivo

O município de São João, na Região Sudoeste, terá uma nova estrutura para a prática esportiva, com o apoio do Governo do Estado. O secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, encaminhou nesta quinta-feira (24) à prefeitura edital no valor de R$ R$ 5.468.569,64 que autoriza o início das obras de um Complexo Esportivo que terá 12.039 m² de área construída.

“É mais um resultado da parceria do governador Ratinho Junior com os municípios de todo o Paraná. Essa iniciativa representa o interesse em promover mais qualidade de vida para todas as faixas da população”, afirmou o secretário.

A obra é viabilizada por meio do Programa de Transferência Voluntária da Secid, com a seguinte composição financeira: R$ 1,5 milhão do Tesouro do Estado, R$ 1,5 milhão via operação de crédito e R$ 2.521.773,97 correspondente à contrapartida municipal.

ESTRUTURA– O futuro Complexo Esportivo será composto por um Ginásio de Esportes, com quadra poliesportiva, arquibancadas, cabines para imprensa, hall de entrada, bilheteria, copa, cozinha, vestiários, instalações sanitárias masculinas e femininas, instalações sanitárias para pessoas com deficiência, áreas de circulação e salas multiuso. Haverá ainda campo de grama sintética para futebol, quadra poliesportiva (modelo Meu Campinho) e quadra de areia.

Pimentel destacou, ainda, a versatilidade dos futuros equipamentos em benefício de toda a população. “São equipamentos para dar oportunidade à prática do esporte para crianças, jovens, adultos e idosos. É uma unidade versátil, que servirá inclusive para eventos esportivos”, acrescentou Pimentel.

PARCERIA– São João tem outras duas obras em andamento com o apoio do governo estadual, ambas pelo Programa de Transferência Voluntária. Uma delas, no valor de R$ 165.975,80, é uma unidade Meu Campinho e já está 61% realizada.Trata-se de um parque infantil com piso ecológico emborrachado, playground e calçadas em paver.

A outra liberação, de R$ 2.796.565,26, garante a pavimentação de 26 mil metros quadrados de vias urbanas, o que inclui a implantação de meio-fio com sarjetas, drenagem, serviços de urbanização e sinalização de trânsito.