Profissionais da Educação debatem a inclusão da pessoa com deficiência

Na tarde da última terça-feira (22), foi realizada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Siqueira Campos uma reunião a respeito das formas de inclusão da pessoa com deficiência.

A campanha faz parte das ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla que iniciou na segunda-feira (21) e, por este motivo, a APAE do município de Siqueira Campos tomou a iniciativa de realizar uma palestra sobre a inclusão de pessoas com diversos tipos de deficiência na sociedade.

A palestra teve início por volta dás 13h30 contando com a participação de vários representantes de escolas do município e demais agentes da área da Educação que conversaram sobre a inclusão de pessoas deficientes na escola, no trabalho e na sociedade em geral, tendo como objetivo mostrar que pessoas com deficiência podem ser encaminhadas para instituições de ensino e empresas trabalhistas normalmente apenas resguardando os devidos cuidados e precauções.

A reunião foi organizada pela própria APAE onde também foi debatida a importância de prevenir os sintomas de deficiências tanto físicas como mentais o quanto antes após serem notados, pois a partir do momento que começam a se tratar dos sintomas eles poderão ser cuidados com mais eficiência assim prevenindo problemas futuros.