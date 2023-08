Obras de pavimentação geram mudanças no trânsito em Wenceslau Braz

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, segue dando andamento nas obras de recuperação da pavimentação asfáltica na região Central do município.

Nesta quarta-feira (23), por exemplo, estão sendo realizadas obras nas ruas Expedicionário e Santos Dumont. Na Rua Expedicionário, o trânsito está bloqueado entre a esquina com a Rua Barão do Rio Branco, onde há o semáforo, até o outro semáforo na esquina com a Rua Paraná. Já na Rua Santos Dumont, o trânsito está bloqueado entre as esquinas da Rua Sete de Setembro, próximo a Polícia Militar, e a esquina com a Rua Benjamin Constant.

No caso da Rua Santos Dumont, entre a Rua Sete de Setembro e Rua Expedicionário o estacionamento para veículos está liberado, mas a esquina com a Expedicionário está fechada. O trânsito também foi bloqueado na Alameda Manoel Ribas entre a Rua Sete de Setembro e a Expedicionário na esquina do Banco do Brasil. Entre a Expedicionário e a esquina com a Benjamin Constant, onde fica a Casa de Ferragens Ferreira, o estacionamento de veículos está liberado, mas não é possível acessar a Rua Expedicionário.

Para quem vem das vilas Santa Madalena e Vila Velha e quer acessar o Centro sem pegar a rodovia, uma alternativa é utilizar a Engenheiro Brandão no semáforo próximo ao mercado Kelve. A rua também serve de acesso para quem vem da região da vila Toyoki.