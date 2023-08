Jaguariaíva recebe imóvel doado pelo Governo do Paraná

Em continuidade aos trabalhos que vêm sendo realizados nos últimos anos para resgatar os patrimônios históricos do município, a prefeitura municipal de Jaguariaíva tem mais uma boa notícia para a população. Isso porque o Executivo Municipal recebeu do Governo do Paraná a doação do prédio da antiga Coletoria.

Trata-se de um imóvel situado a Avenida Antônio Cunha que pertencia ao governo estadual e, atualmente, estava abandonado. A construção é mais uma das que fazem parte do patrimônio histórico do município e já está em processo de revitalização. Com isso, após ficar pronto o prédio será destinado para mais um espaço público renovado para a população.

A doação do imóvel que tem pouco mais de 600 metros quadrados foi possível por meio da Lei 21.545/2023 aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná autorizando que o governo do estado repassasse o imóvel ao município.

A prefeita Alcione Lemos agradeceu o empenho do governo do estado e falou sobre a revitalização da estrutura. “Agradecemos mais uma vez o trabalho do governador Ratinho Jr e destacamos o empenho das nossas equipes para que mais um projeto da nossa gestão fosse concluído. Agora podemos investir para transformar o que estava em ruínas em mais um espaço público em benefício dos jaguariaivenses. O trabalho para resgatar o patrimônio histórico-cultural do nosso município continua”, disse a prefeita.

Conforme destacou a prefeita, a atual gestão já realizou revitalizações em estruturas importantes de Jaguariaíva como a antiga escola Izabel Branco, o Condomínio e Palacete Matarazzo, Espaço Maria Timm, o prédio da escola Dr. Santos, a estação Cidadã entre outros.

As obras no imóvel da antiga Coletoria seguem com a demolição de estruturas condenadas, limpezas e modernização do prédio, mas preservando as características originais da construção.