Motorista fica ferido ao capotar pick-up na PR-272 em Pinhalão

Um acidente de trânsito registrado na tarde do último sábado (19) deixou um homem ferido na rodovia PR-272 no trecho que passa pelo município de Pinhalão, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h30 nas proximidades do trevo que dá acesso ao município de Jaboti. Um homem de 60 anos conduzia uma pick-up GM/Montana quando acabou perdendo o controle da direção e o veículo capotou.

Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima que foi encaminhada ao hospital de Jaboti para receber atendimento médico. O motorista estava sozinho no veículo.

A equipe da PRE orientou o trânsito e tomou as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstancias do acidente devem ser investigadas.