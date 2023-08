O ESTRAGO DA BAIXA AUTOESTIMA

Você já conheceu alguém que tem a voz linda, canta bem, mas quando alguém fala para ela investir na carreira e no seu talento ela foge e diz que não é tudo isso, que é melhor deixar como está, mesmo trabalhando em algo que ela claramente detesta e vive reclamando? Esse é um dos estragos que a baixa autoestima pode fazer com as pessoas.

O cemitério é o lugar mais rico que existe, lá estão gênios, artistas, empreendedores, pessoas incríveis, mas que o mundo jamais conheceu, pois passaram a vida correndo atrás do prejuízo, pagando boletos e reclamando da vida, tudo para não encarar de frente o desafio de buscar a felicidade e dinheiro naquilo que fazia o coração delas bater mais forte, talvez por medo, falta de oportunidade ou pelo que os outros falaram para ela.

“Isso não é pra mim...eu não mereço...nunca vou conseguir ... não tenho sorte...não nasci pra isso...” Frases que enterram, queimam, destroem sonhos e fazem com que a gente sempre ache que a grama do vizinho é mais verde, que para o outro é mais fácil, que eu nasci para sofrer mesmo, que as coisas são assim, porque têm de ser assim. Sinceramente....PARE... por favor pare.

Eu não sei se você acredita em Deus, no Sol, na natureza, na ciência ou não acredita em nada, mas de um fato tenho certeza, sua história é você quem constrói, aquilo que pensamos, se transforma em sentimento e que se transforma em atitudes. Então se você pensa que nasceu para sofrer, vai acreditar que tudo que faz na vida precisa ser sofrido senão: “Tem algo de errado ai”. E logo após começa a dizer palavras de sofrimento como: “A vida é dura....não é fácil não...” “se quer algo tem que sofrer...” e isso se transforma em atitudes, você arruma um trabalho onde tem que literalmente se matar de trabalhar. Porém se você muda a forma de pensar e começa a pensar que você merece uma vida plena e feliz, então começa se sentir merecedor daquilo, e já não aceita qualquer coisa porque sabe que merece mais, começa a dizer palavras como: “Eu mereço ser feliz...” “eu posso realizar meus sonhos...” “a vida não precisa ser um sofrimento...” “sou eu quem faço minha história” e isso começa a gerar atitudes onde você não aceita um trabalho explorador, se capacita para sempre conseguir algo melhor, você já não se acomoda num relacionamento abusivo, já não quer mais ficar perto de pessoas tóxicas e logo vai perceber que a vida não precisa ser ruim, as pessoas não precisam viver num inferno para serem merecedoras de uma recompensa.

Não aceite menos do que você merece, não deixe que digam como tem que ser a sua vida, seja o protagonista ou a protagonista da sua vitória, cerque-se de pessoas que também querem crescer, que acreditam em você e que sabem do seu potencial, plantações crescem mais em solo fértil.

Não estou aqui para dizer que todas as pessoas são iguais e que não existe desigualdade, eu sei disso e respeito isso, mas não podemos passar a nossa vida toda culpando as situações e as pessoas por aquilo que só eu posso tomar a decisão, se amar, se respeitar, lutar pelo que você acredita não tem nada a ver com diferenças ou desigualdades, tem a ver com buscar crescimento e isso ninguém pode tirar de você...elas podem tentar e algumas vão realmente fazer de tudo para que você acredite que é menos que a mosca no coco do cavalo do bandido. Reparou que eu disse TENTAR, sim elas vão tentar, mas se elas vão conseguir aí é com você, se vai permitir ou não.

Comece se olhar no espelho ou numa foto sua e diga: “Chega de sofrer...chega de se contentar com as migalhas que os outros me dão, chega de realizar o sonho dos outros e para isso ter que enterrar os meus, o mundo é gigante existe espaço para todos serem felizes”. Quem disse que você tem que sofrer, quem foi que disse que você não pode ter muitas das coisas que você já sonhou?

Imaginar e sonhar é à noite na cama, a cada dia que você acordar é hora de pensar, sentir, falar e agir de acordo com o que você quer para sua vida, com o lugar que você quer estar, se comprometa com você de que a partir de hoje não vai mais deixar que os outros ditem as regras da sua história, que o sonho delas sejam colocados acima dos seus, se alguém não pode aceitar seus sonhos, seu crescimento, sua evolução, não é você que está fazendo errado, é a escuridão que não pode ficar no mesmo lugar que tem luz, então seja a luz.

Não passe por essa vida sem deixar sua marca, muitas pessoas acreditam em você e não te falam, seja a pessoa que mais acredita que tudo pode ser melhor, você não leu até aqui por acaso, leia novamente e vai entender exatamente onde isso tudo se encaixa no seu processo de ser uma pessoa cada vez melhor, afinal de contas a história é sua, qual vai ser o próximo capítulo?

