Jaguariaíva promove projeto de conscientização sobre o abandono de animais

Com o objetivo de promover a conscientização sobre a guarda responsável de animais, a Administração Municipal, através da Vigilância em Saúde da SEMUS (Secretaria de Saúde) realizou uma série de palestras nas escolas municipais, voltadas para turmas de 5º ano.

A iniciativa cativou alunos e professores. Veterinária do município, Najla Teixeira de Barros, compartilhou conhecimentos fundamentais sobre as necessidades básicas dos animais de estimação, incentivando os alunos a compreenderem a importância dos cuidados com a saúde animal, alimentação equilibrada, do exercício físico e do carinho com os pets. Foram abordados também a prevenção de doenças transmitidas por animais e principalmente a necessidade de não abandonar os animais, ajudando na diminuição dos animais nas ruas.

Os alunos tiveram a oportunidade de fazer perguntas, compartilhar histórias sobre seus próprios animais de estimação e refletir sobre como podem contribuir para um ambiente mais seguro e saudável.

Além de campanhas educativas constantes, o município destina recursos financeiros e servidores para um trabalho preventivo ao crescimento desordenado de animais e o consequente abandono. Trata-se da castração gratuita no Centro de Castração Municipal, no bairro São Roque.

Só neste ano já são mais de 336 agendamentos para castração na clínica, sendo 288 cirurgias realizadas e 44 faltosos. Cerca de 50% dos atendimentos são de animais provenientes das ONGs protetoras dos animais que atuam em Jaguariaíva. Os demais atenderam a demanda população de baixa renda.

Além das cirurgias, são fornecidos pela prefeitura medicamentos gratuitos para o pós-cuidado operatório. A Vigilância em Saúde reforça o pedido para que todos cuidem de seus animais, evitando os maus-tratos e abandono.