O Expotrade Pinhais recebe, entre 15 e 18 de agosto de 2023, a INDUSPAR - 2ª Feira de Tecnologias e Soluções para a Indústria. Com participação de mais de 200 expositores e perspectivas de receber público acima de 15 mil profissionais, a INDUSPAR é o maior evento realizado no estado objetivando abastecer, com produtos e serviços, o parque industrial do Paraná que, só na Grande Curitiba, soma mais de 12 mil plantas fabris.

Além de apresentar seus produtos para empresários do Paraná, Rio Grande Sul, Santa Catarina e São Paulo, em um espaço de 15 mil metros quadrados com toda estrutura para o mercado industrial realizar seus melhores negócios e parcerias, os expositores terão a oportunidade de participar de Rodadas de Negócios SEBRAE. Expositores e visitantes terão, ainda, a possibilidade de se atualizar, participando de palestras com temáticas relevantes para o setor.

A Induspar 2023 é um evento profissional completo que apresenta um leque de tecnologias a serem absorvidas por produtores de máquinas, equipamentos e prestadores de serviços, um composto de tecnologias necessárias à operação diária de uma planta fabril. “Temos um foco holístico com a proposta de reunir ofertadores de soluções que se estendem da logística intra e fora da cancela às questões de inteligência e operação de todos os setores de uma indústria”, pontua Cássio André Dresch, porta voz da Induspar. “Mais de duas centenas de agentes trarão soluções tradicionais e diversas inovações que permitem otimizar a atividade fabril, seja no processo produtivo in loco ou na agilização da terceirização e/ou subcontratação”, completa.

Neste ano, em uma iniciativa inédita, as prefeituras de Pinhais, Araucária e Campo Largo terão espaços para que fornecedores de tecnologias em produtos e serviços instalados em seus territórios ocupem estações de negócios montadas pelos respectivos municípios.

Rodada de Negócios

O principal objetivo da Rodada de Negócios SEBRAE é facilitar a aproximação e o intercâmbio comercial e tecnológico entre empresas, estimular a lógica de parcerias e despertar interesse comercial.

Em torno de 45 empresas estão confirmadas. “É muito importante criar um ambiente que seja propício e saudável para realização de negócios em uma perspectiva de médio e longo prazo de conexões empresariais. Uma Rodada cria conhecimento e conexão, fortalecendo contatos e, consequentemente, a comercialização acontece de forma natural”, explica Augusto Machado, representante do Sebrae na organização da Rodada.

O foco em 2023, diz Machado, está no setor metal–mecânico, que representa praticamente 20% da densidade industrial na Região Metropolitana de Curitiba. “Temos uma diversidade importante dentro do setor mecânico, com indústrias de portes variados. E gerando essa riqueza, esse valor agregado que vem de juntar empresas de diversas configurações buscamos o fortalecimento da competitividade entre elas”, completa.

A Induspar é um evento profissional, acessível somente a maiores de 16 anos, com patrocínio oficial da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). Realizada pela Diretriz Feiras e Eventos, é o evento oficial do Sindimetal – Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Paraná. E conta com o apoio da Fecomércio, das prefeituras de Pinhais, Campo Largo e Araucária, bem como da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), Aecic (Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba), Rede Paraná Tecnologia e Metrologia e Alcopar (Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná).

Estado com um dos mais pulsantes setores industriais, o Paraná reúne mais de 9% do parque industrial do País e o PIB do setor é superior a R$105 bilhões. Mais de 40 mil plantas fabris de diversos setores e tamanhos compõem a economia setorial do Estado. Neste contexto, ressalta Darci Piana, presidente da Fecomércio e vice-governador do Paraná, a Induspar é o evento para “quem produz mostrar seus produtos para quem precisa comprar e oportunidade para nosso empresariado mostrar seu potencial para o comércio do nosso e dos demais estados brasileiros”.

Na avaliação do presidente do Sindimetal, Julio Maciel, a participação da quase totalidade dos agentes envolvidos, técnica, política, social, empresarial e comercialmente com a atividade fabril deixa claro que o modelo adotado é abrangente e permite a presença de empresários e empresas de diferentes portes. “Desde o micro empresário, com a disponibilização de estações de negócios de apenas 4m2, até as grandes empresas, fornecedoras de máquinas de todos os portes. O crescimento do número de expositores e a perspectiva de excelente visitação neste ano nos permite pensar que, em 2025, já assumiremos a condição de maior e mais completo evento de tecnologias diversas para a indústria na região Sul”, avalia Maciel.

Serviço:

INDUSPAR - 2.ª Feira de Soluções e Tecnologias para a Indústria.

Data: 15 a 18 de agosto de 2023. Horário: 14 às 21h.

Entrada gratuita para profissionais do setor industrial: evento técnico, proibida a entrada de menores de 16 anos.

Local: EXPOTRADE Pinhais - Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454.

Credenciamento: www.feirainduspar.com.br