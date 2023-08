Acidente entre Wenceslau Braz e Tomazina deixa quatro feridos

Um acidente de trânsito registrado no fim da manhã desta quarta-feira (09) deixou quatro pessoas feridas no município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 11h30 no trecho da rodovia PR-422 que liga os municípios de Wenceslau Braz a Tomazina. A colisão frontal aconteceu no local conhecido como “Curva do S” e envolveu um automóvel VW/Gol e um GM/Cruze.

Dois homens do município de Ibaiti e duas mulheres de Wenceslau Braz ficaram feridos no acidente. As equipes de socorro da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz e Tomazina prestaram atendimento as vítimas que foram encaminhadas ao hospital de Tomazina para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para prestar atendimento a ocorrência.