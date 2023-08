Cirurgia para retirada de tumor de jovem siqueirense é um sucesso

Foi realizada nesta terça-feira (08) a cirurgia para retirada do tumor que uma adolescente moradora do município de Siqueira Campos tinha na cabeça.

Julia Ribeiro Montoani tem 15 anos e cursa o nono ano em Siqueira Campos, cidade onde reside com os pais. A vida da adolescente mudou drasticamente no mês passado após ela descobrir que estava com um tumor do lado esquerdo de seu cérebro.

A situação teve início após a jovem sentir dormência em seus membros do lado esquerdo. Após uma bateria de exames e novos sintomas surgindo a cada dia, a família descobriu que a jovem tinha um tumor no cérebro.

Com isso, Julia precisou realizar uma cirurgia com urgência que só poderia ser feita de maneira particular, pois do contrário teria que aguardar na fila do SUS e seu quadro clínico poderia se agravar.

O custo do procedimento e de quase R$ 100 mil e uma corrente solidariedade ajudou a família a arrecadar quase 100% deste valor.

Nesta terça-feira, Julia foi para sala de cirurgia no Hospital Evangélico de Londrina. O procedimento começou no início da manhã e terminou no período da tarde. Segundo as informações apuradas pela Folha, tudo ocorreu bem e a jovem se recupera na UTI.

A família de Julia agradece a todos que colaboraram, seja com doações ou com orações para que o procedimento fosse um sucesso.