Jovem siqueirense precisa de doações para remover tumor do cérebro

Uma adolescente moradora do município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, e sua família contam com a solidariedade da população para arrecadar dinheiro para que ela possa passar por uma cirurgia de remoção de um tumor em sua cabeça.

A Folha conversou com Edina da Silva Ribeiro Mantoani, mãe de Júlia Ribeiro Montoani, que falou sobre a saúde de sua filha. Segundo a mãe, a adolescente foi diagnosticada com um tumor nível 2 do lado esquerdo do cérebro e precisa urgentemente realizar uma cirurgia para remover o tumor.

A doença tem afetado drasticamente a vida da adolescente que teve que se afastar de suas atividades escolares e dos esportes que praticava. Além disso, Júlia tem enfrentado constantemente sonolência, dor de cabeça e tontura, além de problemas que estão afetando sua coordenação motora.

Júlia conversou com a reportagem e falou sobre como está sendo este momento de sua vida. “Eu estou tentando lidar com essa situação da melhor maneira que posso. O único pedido que tenho é que os médicos não raspem minha cabeça no momento da cirurgia, pois não quero ficar careca”, disse a adolescente em um desabafo emocionante.

No último dia 23 de julho, Julia teve uma convulsão e passou a usar medicamentos. A família tem passados por momentos difíceis, pois além da condição de Júlia que preocupa a todos, os custos com o tratamento são altos e ela precisa fazer uma cirurgia urgente que custa R$ 95 mil.

Como a jovem corre contra o relógio, a família está realizando uma vakinha online e uma campanha de doações para angariar o dinheiro. Até o momento, foram levantados pouco mais de R$ 46 mil. Além disso, várias pessoas e entidades da região estão fazendo campanhas e rifas para ajudar a família a chegar até a quantia necessária para realizar a cirurgia.

As doações podem ser feitas através do PIX chave 43996969232, conta do Banco Sicredi, em nome de Édina da Silva Ribeiro Mantoani.