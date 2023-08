MEDO DE FALAR EM PÚBLICO, VOCÊ TEM?

A origem do medo de falar em público, varia muito de cada situação às 5 mais comuns são:

Traumas e experiências negativas anteriores relacionadas a falar em público.

Necessidade de impressionar colegas, superiores ou familiares.

Falta de confiança: Comum em pessoas com muita ansiedade ou personalidade introvertida.

Perfeccionismo: A busca por sempre fazer tudo sem erros gera insegurança.

Medo do desconhecido: Nunca ter falado em público faz com que a pessoa tema o resultado.

Comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida com técnicas práticas, assim como qualquer outra habilidade como nadar, andar de bicicleta, tocar violão ou jogar futebol, quanto mais você pratica, melhor você fica, olha aí até rimou!

Sempre tive medo de falar em público, apresentar trabalhos na escola ou abordar pessoas, mesmo que fosse uma simples ida ao mercadinho comprar batata e leite para minha mãe. Na adolescência comecei a fazer truques de mágica para meus amigos, quis me apresentar para mais pessoas, mas como fazer isso, se quase tinha um “infarto”, só de apresentar um trabalho em sala de aula?

Foi quando descobri que ninguém tem medo de falar em público, o que as pessoas têm é medo do julgamento de quem está assistindo, pois naquele momento você é o centro das atenções e tudo vira motivo de medo do julgamento alheio. “Será que vão gostar da minha roupa?” “E se eu gaguejar?” “E se rirem da minha voz?” “E se eu esquecer tudo lá na frente?” Essa enxurrada de pequenas inseguranças faz com que nosso nível de adrenalina aumente e isso gera uma ansiedade negativa que nos bloqueia e gera reações fisiológicas como tremedeira, mãos suadas, garganta seca e até dor de barriga; tudo isso é o seu cérebro tentando te salvar do “perigo”.

Mas qual perigo?: Falar em público é um processo normal de apresentar uma ideia, produto, serviço ou defender um ponto de vista, na maioria das vezes você estudou, treinou e sabe o que falar, portanto na teoria, sabemos o que fazer, porém na hora da apresentação não é a teoria que conta, mas o controle emocional que entra em cena e acaba com tudo.

O que fazer então?: Já que você descobriu que o medo que você sente, não é de falar, mas de ser julgado e que o excesso de pensamentos negativos gera ansiedade, você precisa seguir 3 passos:

1º: Encher a sua mente de afirmações positivas. (Vai dar tudo certo... Estou preparado... As pessoas não vieram aqui para me julgar, mas para me ouvir...) Dessa forma você estará enviando ao seu cérebro a mensagem de que está tudo bem, você não está em perigo e está pronto.

2º: Visualize você em ação. Alguns minutos antes de começar a falar, vá até o banheiro, carro ou qualquer lugar tranquilo feche os olhos e imagine você entrando no palco, sala ou seja lá onde for, confiante, cabeça erguida, um leve sorriso, as pessoas te olhando, algumas retribuindo seu sorriso, você se apresenta e começa a falar tranquilamente e com segurança. É comprovado pela ciência que quando visualizamos nosso sucesso com tudo dando certo, nosso corpo produz hormônios de felicidade e prazer chamado dopamina, a ansiedade negativa diminui e mesmo que ainda exista um pouquinho de medo, ele não vai te atrapalhar a ponto de travar na frente de todo mundo.

3º: Faça. Pratique. Não tenha medo de fazer, muito menos de errar, todos que estão ali te olhando sabem o quanto é difícil estar na frente e provavelmente sentem ou já sentiram o mesmo que você. Precisamos perder o medo de errar, claro que não significa se acomodar e não se preparar, porém pequenos erros são sempre relevantes ainda mais em situações como essa, não se cobre nem se culpe demais, porque nem aquelas pessoas estarão fazendo isso como imaginamos.

Aproveite as oportunidades que a vida lhe dá, não deixe o medo impedir que você cresça ou realize seus sonhos e ideias, enfrentar o medo é muito mais que encarar as situações sem pensar nas consequências, é se preparar, treinar e aceitar que você é muito maior que uma simples armadilha criada pelo seu cérebro para tentar te salvar de um perigo que não existe, da mesma forma que você treme e se assusta num filme de terror, seu cérebro não sabe a diferença entre real e imaginário, somos nós que precisamos treinar e mandar a mensagem correta para ele. Há um poder gigante em você, desperte-o e descobrirá oportunidades que jamais imaginou e experiências que nunca cogitou realizar, falar em público é uma das Soft Skills mais valorizadas por empresas e pela sociedade, domine essa habilidade.

