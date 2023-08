Estado autoriza R$ 12,6 milhões para pavimentação de vias urbanas de Rolândia

O prefeito Ailton Maistro, de Rolândia, no Norte do Estado, recebeu do Governo do Estado o edital que autoriza o início das obras de melhorias em vias urbanas no município. O projeto, de R$ 12.599.000,00, para a pavimentação de 24.642,19 m², é viabilizado via Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM). O documento foi entregue pelo secretário das Cidades, Eduardo Pimente,nesta segunda-feira (31), no Palácio das Araucárias, em Curitiba.

“É mais uma ação na grande parceria do governo Ratinho Junior, via Secretaria das Cidades, com todos os municípios do Paraná. Esses recursos completarão a pavimentação da cidade. Levarão mais conforto, segurança e qualidade de vida à população de Rolândia”, afirmou.

O investimento será feito em ruas do Parque Industrial Barra Grande e inclui os serviços preliminares, remoções e demolições, terraplenagem, implantação de base, sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta e rede de drenagem de águas pluviais, além de serviços de urbanização e colocação da sinalização de trânsito.

“Não agradeço apenas esses recursos para a nossa cidade, mas as liberações para toda a nossa região, em outros municípios. Está tudo como tapetes. O Governo do Estado têm nos atendido com muita atenção”, disse o prefeito.

Serão beneficiadas a Avenida Hungria, entre o Viaduto da Linha Férrea e o km 168 da BR-369; e as ruas João Bertoldo, entre a Avenida Hungria e Rua Projetada; João Serpeloni, entre João Bertoldo e Rua Projetada; e a Rua Projetada, entre as avenidas João Serpeloni e Hungria.

PARCERIA– A parceria entre o Governo do Paraná, via Secid, com a Prefeitura de Rolândia, viabiliza oito outras ações. Pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid, são R$ 5.674.622,27, não reembolsáveis ao Tesouro do Estado e inclui contrapartidas municipais.

Uma dessas iniciativasé uma ciclovia que já está com 69% do seu cronograma realizado. Há também a construção de seis unidades do Programa Meu Campinho, no Jardim Morumbi, Jardim Roland Garden, Jardim San Fernando e Jardim San Marino, um deles já com a ordem de serviço emitida e os demais autorizados para licitação.

Um segundo projeto de pavimentação viabiliza o recapeamento asfáltico em diversas ruas na sede do município e já tem cronograma definido para a sua execução. Serão revitalizados 40.062,73 m² das ruas Duque de Caxias, Saguaragi, Piracema, Jacarandás, Arthur Thomas, Goiás e Paranaguá.

Rolândia terá, ainda, um novo complexo esportivo e área de lazer, na Avenida das Palmeiras, com 10.085,81 m² de área construída, já autorizado para licitação, contendo doiscampos de futebol suíço, duas quadras de beach tênis, calçadas, área gramada, mobiliário urbano e vestiário.