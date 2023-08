“Festa de Agosto” divide opiniões em Siqueira Campos

O mês de agosto chegou e, com ele, a Festa do Bom Senhor da Cana Verde, a tradicional “Festa de Agosto” em Siqueira Campos, um dos maiores eventos religiosos do Paraná. Apesar de já ter mais de 90 anos de história, o evento tem dividido opiniões nos últimos anos.

Realizada entre os dias 28 de julho a 06 de agosto, a Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde celebra o padroeiro da cidade. Neste ano, a festa chega a sua 92ª edição com uma trajetória que a colocou entre os maiores eventos religiosos do paraná atraindo visitantes do estado e de outras regiões do país.

A festa conta com um cronograma voltado a celebrações religiosas em louvor ao Senhor Bom Jesus da Cana Verde, além de diversas barracas de alimentação, vestuários, produtos eletrônicos entre outros objetos que também acabam atraindo o público em geral, até mesmo os não tão religiosos. Também há parque de diversões, churrascos e cavalgadas.

A questão é que de um lado estão as pessoas mais conservadoras e religiosas que prezam pelo sentido principal da festa, homenagear o Senhor Bom Jesus da Cana Verde e, do outro, o público em geral que aproveita esta época do ano para se divertir e, em alguns casos, extravasar.

Segundo relatos de alguns moradores do município, nos últimos dias estão ocorrendo situações consideradas vulgares envolvendo a sexualização de jovens, uso de drogas, bebedeira e som alto com músicas que utilizam de palavras de baixo calão e contextos eróticos. Algumas pessoas se queixaram que este conteúdo muitas vezes acaba sendo exposto a crianças e famílias que circulam pelo local atrapalhando, inclusive, a celebração das missas devido ao som alto.

Com o clima festivo, a situação acaba se estendendo a outros pontos da cidade. No último domingo (30) uma confusão generalizada foi registrada próximo ao Santuário do Senhor Bom Jesus onde um grupo de pessoas se concentrou próximo a um posto de combustíveis situado a Rua Rio Grande do Sul. Equipes da Polícia Militar foram acionadas após as pessoas que estavam no local começarem a atrapalhar o trânsito de veículos além de promover a perturbação do sossego com som alto e gritaria.

Vídeos registrados por internautas registraram o momento em que há uma abordagem policial onde, conforme as imagens, é necessário que os policiais utilizem de gás e tiros de borracha para dispersar a multidão que estava no local. A reportagem tentou contato com a assessoria da Polícia Militar para saber mais detalhes sobre a ação, mas não houve retorno.

Por outro lado, o público mais jovem também defende seus interesses em aproveitar o momento conforme os costumes e hábitos da sua geração. Há inclusive reclamações da proibição do comércio de bebidas alcoólicas em torno do Santuário, algo que era normal em edições passadas da festa.

DECRETO

Em busca de manter a ordem, no dia 26 de julho a prefeitura municipal de Siqueira Campos decretou a proibição do comércio de bebidas alcoólicas nas ruas e calçadas próximas ao Parque de Festas do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde.

Além disso, também foram publicadas medidas referentes as Ruas Minas Gerais, Estado do Rio, Rio Grande do Sul e Avenida Joaquim Antônio de Carvalho sendo proibida a instalação de barracas e instalação de lanchonetes ou casas de shows nas residências situadas a estas ruas.

Ainda conforme o documento, a fiscalização das medidas apontadas no decreto será realizada pelas equipes de fiscais da prefeitura. O decreto é válido do dia 27 de julho a 06 de agosto.