Acidente deixa três feridos em Jaboti

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na noite do domingo (23). A situação foi registrada no município de Jaboti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu um automóvel GM/Corsa e um VW/Gol. Conforme os dados registrados pelos policiais, a colisão aconteceu na altura do km 74 da rodovia PR-272 no trecho que liga os trevos de Pinhalão a Jaboti.

No Corsa havia apenas o motorista, enquanto no Gol estavam a condutora e um passageiros. Os três ficaram feridos sendo socorridos e encaminhados ao hospital de Pinhalão para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Rodoviária esteve no local prestando atendimento a ocorrência.