Estado repassa R$ 2,64 milhões para Esperança Nova, quarto menor município do Paraná

Esperança Nova, no Noroeste do Paraná, irá investir R$ 2,64 milhões em pavimentação de duas das principais ruas da cidade. Esperança Nova tem 1.849 habitantes (IBGE, 2022) e é o município com a quarta menor população do Estado. O recurso foi liberado pelo Governo do Paraná, via Secretaria das Cidades (Secid). O Edital que autoriza o início das obras foi encaminhado nesta quinta-feira, 13, para a prefeitura municipal.

Para o secretário da Secid, Eduardo Pimentel, a liberação faz parte da política do Governo de apoio aos municípios. “Esse é mais um exemplo da atenção da administração Ratinho Junior para com os pequenos municípios. Obras estruturantes são aprovadas para todas as regiões do Paraná. Quando o projeto é bom ele recebe o apoio necessário para ser viabilizado”, diz o secretário.

Os recursos não precisam ser devolvidos ao Tesouro do Estado, uma vez que o projeto foi aprovado pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid.

Serão pavimentados 9.085,58 metros quadrados nas ruas Leovaldo Bento de Amorim (em cinco trechos) e Dinah Damico Belini, entre Leovaldo Bento de Amorim e Floresval Paganini. Para a implantação do pavimento, será necessária a execução de terraplenagem, implantação de base e sub-base, além de meio-fio com sarjeta, urbanização, galerias de drenagem e sinalização de trânsito.

OUTRAS AÇÕES –Desde janeiro de 2019, o Governo do Estado aprovou diversas ações em benefício da população de Esperança Nova. Atualmente, além da pavimentação autorizada nesta quinta-feira, há três projetos em andamento, todos pelo Programa de Transferência Voluntária. Um deles, no valor de R$278, 63 mil e já com 17% executados, garante a aquisição de equipamentos para o parque infantil da Praça Manoel Alvino de Oliveira.

O segundo, no valor deR$ 516,19 mil, tem como objetivo revitalizar a Praça Manoel Alvino de Oliveira, com implantação de galeria de drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenaria, divisória, muros, instalações elétricas e hidráulicas, revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas, pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos.

O município também está construindo a Capela Mortuária, com 191,75 metros quadrados de área construída, na Rua Floresval Nogueira, com a aplicação de R$ 642,64 mil. A execução, 75% já realizada, prevê a implantação de drenagem de águas pluviais, infra estrutura, superestrutura em concreto armado, alvenaria em blocos cerâmicos, cobertura em estrutura de madeira e telha metálica, esquadrias em madeira, esquadrias em vidro temperado, instalações elétricas, instalações hidro sanitárias, instalações de prevenção de incêndio, chapisco em teto e parede, emboço em teto e parede, revestimento cerâmico de parede, revestimento cerâmico de piso, calçada em concreto, calçada em piso intertravado e plantio de grama.