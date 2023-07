Escola Ary Barroso promove festa junina

A Escola Estadual Ary Barroso, do município de Wenceslau Braz, promoveu no último dia 30 de junho um Arraiá junino.

O evento contou com apresentações realizadas por professores e alunos, a tradicional quadrilha e também com comidas típicas desta época do ano. Não faltou diversão com uma variedade de brincadeiras que contou com pescaria, cama elástica, tobogã e castelo gigante.

A diretora Andreia Martins destacou que durante o evento também foram contemplados os alunos do projeto “Ficha Limpa”. Com isso, os estudantes que não tiveram anotações de advertência em suas fichas ganharam maior número de ingressos para os brinquedos.

A ação contou com a ajuda de comerciantes do município para custear o aluguel dos brinquedos.