Com apoio do Estado, Tijucas do Sul investirá R$ 3,2 milhões na pavimentação de vias urbanas

O Governo do Estado liberou nesta terça-feira (11), via Secretaria das Cidades, R$ 3,2 milhões para o município de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Os recursos, que serão utilizados na pavimentação de vias urbanas, foram autorizados com a entrega do Edital de Homologação, o que significa o início imediato das obras.

“O investimento no espaço urbano atende as melhores políticas públicas e representa melhoria direta na qualidade na vida da população, com benefícios para o comércio e na valorização dos imóveis”, disse o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

A obra, viabilizada via Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), é para a pavimentação asfáltica de 11.088 metros quadrados das ruas Manoel Alves de Oliveira e Gastão Leprevost, incluindo a execução de serviços preliminares, terraplenagem, implantação de base e sub-base e revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais.

OUTRAS OBRAS– A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Tijucas do Sul já resultou em diversas obras, desde janeiro de 2019. Atualmente, além da liberação desta terça-feira, há outras duas ações em andamento. Uma delas, no valor de R$ 2,54 milhões (SFM) já está 75% realizada e é, também, de pavimentação asfáltica em vias do Jardim Bosque da Saúde e da Vila Cubas.

A outra obra é de construção de um barracão industrial. O montante, de R$ 1 milhão, foi autorizado pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid e não precisa ser devolvido pelo município ao Tesouro do Estado. Nessa ação, os recursos estão reservados e a Prefeitura de Tijucas do Sul recebeu a autorização para iniciar a licitação que escolherá a empresa executora.